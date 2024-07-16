Подпольную нарколабораторию с мефедроном нашли в Сочи

В Сочи правоохранительные органы пресекли деятельность подпольной лаборатории, где 30-летний местный житель производил мефедрон. Изъяли более 1,8 кг наркотического вещества и 800 литров прекурсоров. Подозреваемому грозит пожизненное заключение, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Расследование привело к обнаружению дополнительных тайников. Их координаты нашли в телефоне подозреваемого. В лесополосе Хостинского района оперативники нашли три тщательно оборудованных тайника, в которых хранились пакеты с мефедроном.

Всего в ходе операции изъяли более 1,8 кг наркотика. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (незаконное производство, хранение и сбыт запрещенных веществ). Подозреваемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мария Удовик

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