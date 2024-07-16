Сочинцев вновь предупредили о сильной жаре

В Сочи снова прогнозируют сильную жару. По данным краевого ГУ МЧС, до конца дня 16 июля, а также в течение дня 17 и 18 июля в Лазаревском районе курорта температура воздуха достигнет +36…+37 градусов.

Спасатели рекомендуют гостям и жителям курорта одеваться правильно: носить воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором. Также советуют избегать физических нагрузок, двигаться не спеша и экономить силы, чаще находиться в тени.

Ранее в Сочинском географическом обществе заявили, что засуха не угрожает растительности курорта. Тем не менее из-за жары некоторые цветы в зеленых зонах города увяли. Член ученого совета Сочинского географического общества секции биогеографии Елена Аверьянова объяснила, что растения от перегрева могут спасаться только испаряя воду, а воды сейчас недостаточно.

Вячеслав Рыжков

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