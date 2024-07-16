В Кудепсте проведут свет в микрорайон для многодетных семей за 32 млн рублей

В Сочи ищут подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по обеспечению электроснабжением микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в Кудепсте. Стоимость контракта — 32 млн руб., следует из данных на сайте Госзакупок.

Основная часть средств — 19,6 млн руб. — будет направлена на компенсацию зеленых насаждений (подготовительные работы). На подготовительные работы к сносу зеленых насаждений выделяют 384,5 тыс. руб. Еще 11,8 млн руб. направят на технологические и конструктивные решения линейного объекта (устройство наружных электрических сетей). На разбивочные работы (вынос объекта в натуру) направят 40,8 тыс. руб.

Закупка была размещена во вторник, 16 июля. Поиски подрядчика продлятся до 24 июля. Заказчиком выступила Дирекция государственных закупок Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков

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