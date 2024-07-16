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Коммерсантъ FM
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Виноделы адаптируются к жаре

Как аномальные температуры отразятся на урожае

Российские виноделы могут лишиться до 20% урожая из-за жары. Также на фоне аномального тепла ранние сорта винограда созреют к двадцатым числам июля, и это редкий феномен, рассказали РБК участники винодельческого рынка. Основной сбор традиционно пройдет в августе и сентябре. Насколько погода может помешать планам виноделов? И как это отразится на ценах? Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Летом 2024-го температура в регионах-производителях вина бьет все рекорды. Только в Крыму в начале июля зафиксировали абсолютные максимальные значения — воздух прогревался выше 38 градусов. Очередную волну зноя синоптики прогнозируют и на этой неделе. Ожидается +40, что на семь градусов выше климатической нормы. Из-за аномально теплого года уже скоро здесь начнут собирать урожай, рассказала “Ъ FM” основательница винодельческого хозяйства Le K2 в Севастополе Кира Ефимова: «Здесь влияет не только жара, но и то, что в целом весна началась практически на две недели раньше. Раньше началось и сокодвижение, и почки стали раскрываться, и первые листы появились. Я думаю, потери будут минимальные, до 10%.

Год засушливый, не так много было дождей и погодных условий для развития грибковых заболеваний, поэтому сезон достаточно хороший».

Из-за жары виноград быстрее накапливает сахар, а вот фенольную зрелость, что непосредственно влияет на вкус и аромат вина, грозди набирают медленнее. К тому же чересчур горячий воздух просто высушивает ягоды, и в них остается меньше сока. Говорить о точных объемах отечественного урожая преждевременно. Но цены точно вырастут, уверен директор Всемирной организации винного туризма в России Леонид Попович: «Все зависит от того, какую погоду нам принесут конец июля, август и сентябрь. Если конец лета будет мягким, а еще лучше, если в августе перед уборкой винограда пойдут дожди, а затем они прекратятся, и все будет хорошо, то я бы вам сказал: "Мы соберем грандиозный урожай". Я знаю, что в Дагестане с этим все прекрасно: в горах идут своевременные дожди. И республика, возможно, даст рекордный урожай, Дагестан — это треть российских виноградников. Цены же будут, как всегда, подниматься на уровень инфляции или чуть выше».

Виноделы подстраиваются под климат

В этом году погодные катаклизмы не обошли стороной и европейские виноградники. Как отмечали отраслевые издания, град, дожди и заморозки повредили до 90% лозы в некоторых регионах Франции. Особенно пострадала Бургундия, родина Шабли и Гран Крю. Сокращение урожая производители и импортеры компенсируют повышением стоимости алкоголя, уверен исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин: «Там действительно достаточно много климатических проблем, причем как с теплом, так и с холодом. Где-то царит жара, что приводит, соответственно, к снижению урожайности, а где-то, наоборот, фиксировались достаточно поздние заморозки. Поэтому хороший урожай не ожидается.

В любом случае все эти сложности, по опыту, так или иначе нивелируются благодаря цене. То есть говорить о том, что будет дефицит вина, не приходится, просто оно подорожает.

10-20% — это то, что касается в среднем импортного алкоголя. Может, на какие-то категории будет рост и значительнее вследствие пошлин на продукцию из недружественных стран».

Рынок вина заливают поддержкой

Правительство планирует увеличить пошлины на «недружественное вино» с 1 августа, с 20% ставка может вырасти до 25%. В марте профильная ассоциация просила установить порог в 200%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

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