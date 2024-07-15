Главные новости за 15 июля. Сочи

В поселке Нижнее Лоо в Сочи минувшей ночью спасатели достали из поймы реки мужчину. Турист оступился и упал, лежащего на бетонных укреплениях человека заметили прохожие, они и позвонили в экстренные службы.

В Адлерском районе Сочи прокуратура проверила соблюдение законодательства в жилищно-коммунальной сфере при организации водоотведения с территорий крупных жилищных комплексов. По инициативе надзорного органа застройщик модернизирует канализационно-насосную станцию.

В Сочи планируют определить перечень маршрутов для новых электробусов. Тема обсуждалась на выездном рабочем совещании под председательством исполняющего обязанности главы Сочи Андрея Прошунина.

Сочинские полицейские задержали мужчину, который напал на автомобиль в Хостинском районе курорта. В правоохранительные органы обратились очевидцы, которые рассказали, что неадекватный молодой человек с ножом в руке бежит за машиной в микрорайоне Светлана.

В 2023 году в России ввели более 110 млн кв. м жилья. В рейтинге городов страны по объемам ввода жилья за прошлый год Сочи занял шестое место. На курорте ввели 717,3 тыс. кв. м жилья.

Сочинские спасатели помогли упавшей с высоты девочке-подростку в каньоне реки Псахо. Ребенок упал с 10-метровой высоты.

Аэропорт Сочи днем накануне, 14 июля, принял первый регулярный рейс из Нальчика с 88 пассажирами на борту. По традиции борт встретили водной аркой.

За шесть месяцев 2024 года игорную зону «Красная Поляна» посетили более 452,3 тыс. человек. За четыре года количество посетителей выросло почти на 27%.

Сочи стал одним из городов с наименьшим ростом цен на малогабаритное жилье. Квартиры до 32 кв. м на курорте за год подорожали лишь на 3%.

За шесть месяцев 2024 года горный курорт «Роза Хутор» в Сочи посетили около 1,1 млн человек. Это на 10% больше, чем за первое полугодие 2023 года, когда на курорте побывали порядка 970 тыс. туристов.

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