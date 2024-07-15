В Сочи зафиксирован минимальный рост цен на малогабаритное жилье

Сочи стал одним из городов с наименьшим ростом цен на малогабаритное жилье. Квартиры до 32 кв. м на курорте за год подорожали лишь на 3%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Сочи при этом остается одним из городов с самой высокой средней стоимостью малогабаритного жилья (9,6 млн руб.). Выше цены только в Москве — 10 млн руб. На третьем месте с большим отрывом Санкт-Петербург, где квартиры до 32 кв. м стоят в среднем более 6,9 млн руб.

В списке городов с самой высокой ценой одного «квадрата» малогабаритного жилья Сочи лидирует (396,7 тыс. руб./кв. м). Следом идет Москва (380,4 тыс. руб./кв. м). Далее с большим отрывом Казань (237,9 тыс. руб./кв. м).

В среднем по стране «квадрат» компактных квартир-студий и «однушек» увеличился в цене с июля 2023 года на 14,6%. Наиболее значительно выросла цена «квадрата» в Грозном (+51,9%), Волжском (+42,9%), Астрахани (+38,6%), Омске (+38,1%) и Оренбурге (+34,9%). В Краснодаре за год такое жилье подешевело на 1,2%.

Вячеслав Рыжков

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