В Сочи определят маршруты для новых электробусов

В Сочи планируют определить перечень маршрутов для новых электробусов. Тема обсуждалась на выездном рабочем совещании под председательством исполняющего обязанности главы Сочи Андрея Прошунина, сообщает пресс-служба администрации города.

Профильный блок мэрии провел анализ дорожной сети для определения оптимальных маршрутов для новых электробусов большого класса. Господин Прошунин отметил, что для горожан важны современные, экологически чистые и комфортные автобусы с кондиционерами, удобные для маломобильных граждан и мам с колясками. В ближайшие месяцы ожидается пополнение автопарка новыми электробусами, а также поставка 26 автобусов на метане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

С начала 2024 года в Сочи уже поставлено 75 автобусов большого класса и 45 среднего класса, работающих на газомоторном топливе. В Лазаревском и Адлерском районах курорта уже действуют три газозаправочных станции, до конца года планируется запуск еще одной в Центральном районе.

Маршрутная сеть Сочи включает 126 направлений регулярных перевозок, на которых ежедневно работают более 800 автобусов, оснащенных системой безналичной оплаты. За первые шесть месяцев 2024 года автобусным общественным транспортом воспользовались свыше 32,6 млн пассажиров.

Мария Удовик

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