В каньоне реки Псахо спасли упавшую с высоты девочку-подростка

Сочинские спасатели помогли упавшей с высоты девочке-подростку в каньоне реки Псахо. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 12 июля, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России в понедельник.

К спасателям обратились отдыхающие. Они рассказали, что в каньоне Псахо с 10-метровой высоты упала 13-летняя девочка (туристка из Подмосковья) и получила травмы. На место выехали сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС.

Очевидцы к моменту приезда спасателей уже помогли девочке — несколько мужчин по очереди несли ее на себе по руслу реки. Спасатели предварительно диагностировали у пострадавшей перелом голеностопа. Девочке оказали доврачебную помощь и на носилках вынесли к базе отдыха. В травмпункт ребенка отвезли родители.

Вячеслав Рыжков

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