Первый рейс из Нальчика прибыл в аэропорт Сочи

Аэропорт Сочи днем накануне, 14 июля, принял первый регулярный рейс из Нальчика с 88 пассажирами на борту. По традиции борт встретили водной аркой, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Рейсы между Нальчиком и Сочи выполняет авиакомпания Red Wings. Полеты на лайнерах SSJ-100 вместимостью 100 пассажиров будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и воскресеньям. Программа продлится до 29 сентября.

По воскресеньям борт будет вылетать из аэропорта Сочи в 7:00. В обратном направлении рейс отправляется в 8:55. Во вторник из Сочи самолет вылетит в 8:05, из Нальчика — в 10:00.

В аэропорту Сочи рассчитывают, что расширение географии полетов из столицы Кабардино-Балкарии будет способствовать повышению мобильности населения. Благодаря запуску нового направления пассажиры смогут пользоваться обширной маршрутной сетью воздушной гавани Сочи, отметили в пресс-службе.

Вячеслав Рыжков

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