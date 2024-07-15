Сочи занял шестое место в рейтинге городов РФ по объемам ввода жилья в 2023 году

В 2023 году в России ввели более 110 млн кв. м жилья. В рейтинге городов страны по объемам ввода жилья за прошлый год Сочи занял шестое место. На курорте ввели 717,3 тыс. кв. м жилья, говорится в исследовании РИА Новости.

Больше всего жилья в расчете на одного человека строится в Краснодаре, Новороссийске и Черкесске, меньше всего — в Мурманске, Братске и Петропавловске-Камчатском. В лидерах по объемам возведения также Москва и Санкт-Петербург.

В Краснодаре введено более 3,2 млн кв. м жилья в 2023 году. На одного жителя приходится порядка 2,66 кв. м. Объемы введения жилья в краевом центре за год выросли на 9,1%, а обеспеченность населения жильем достигла 39 кв. м на человека.

Новороссийск занял вторую строчку рейтинга. В городе-герое за 2023 год ввели 648,2 тыс. кв. м жилья, на одного человека – 1,89 кв. м. За год объем ввода снизился на 3,9%.

В Сочи по итогам прошлого года на одного жителя приходится 1,28 кв. м введенного жилья. За год объем введенного жилья на курорте снизился сразу на 27,9%. Обеспеченность населения Сочи жильем составила 31,4 кв. м.

Вячеслав Рыжков

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