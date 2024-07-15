Игорную зону «Красная Поляна» за полгода посетили 452 тысячи человек
За шесть месяцев 2024 года игорную зону «Красная Поляна» посетили более 452,3 тыс. человек. За четыре года количество посетителей выросло почти на 27%, сообщает пресс-служба Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).
Всего с 1 января по 30 июня 2024 года в игорных зонах России побывали свыше 927,5 тыс. гостей. Показатель вырос на 23% по сравнению с 2023 годом.
В исследовании уточняется, что за первое полугодие 2021 года «Красную Поляну» посетили 326,7 тыс. гостей, 2022 года — также 326,7 тыс. посетителей, 2023 года — 401,1 тыс. человек. Эксперты отмечают, что на рост турпотока в игорных зонах страны повлияла трансформация азартных кластеров в центры событийного туризма.
«Изменения легко заметить при рассмотрении возможных сценариев досуга в игорных зонах. Азартные игры теперь занимают далеко не первую позицию в этом перечне. На первый план вышли концерты, спортивные события, развлекательные шоу, оздоровительные процедуры, гастрономические ужины, театральные и цирковые постановки»,— отметил исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов.
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