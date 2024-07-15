Ночью в Сочи спасали из поймы реки мужчину

В поселке Нижнее Лоо в Сочи минувшей ночью спасатели достали из поймы реки мужчину. Турист оступился и упал, лежащего на бетонных укреплениях человека заметили прохожие, они и позвонили в экстренные службы, сообщает пресс-служба Службы спасения Сочи.

«Высота падения была достаточная для того чтобы мужчина более не мог передвигаться самостоятельно»,— отмечается в публикации.

На место происшествия прибыла дежурная смена ПСО №2 Службы спасения. Спасатели спустились к пострадавшему, наложили мобилизационную шину и закрепили мужчину на носилках. Затем пострадавшего успешно подняли наверх и передали сотрудникам скорой помощи.

Всего за прошедшую неделю — с 8 по 14 июля — сотрудники сочинской Службы спасения совершили 38 выездов и спасли восемь человек. В трех случаях это были угрозы взрыва, в двух — техногенный пожар. Также по два раза спасатели выезжали на ДТП и для содействия администрации города.

Вячеслав Рыжков

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