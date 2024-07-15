После вмешательства прокуратуры застройщик в Сочи модернизирует канализацию

В Адлерском районе Сочи прокуратура проверила соблюдение законодательства в жилищно-коммунальной сфере при организации водоотведения с территорий крупных жилищных комплексов. По инициативе надзорного органа застройщик модернизирует канализационно-насосную станцию, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве рассказали, что департамент городского хозяйства администрации Сочи после вмешательства прокуратуры обратился с иском к застройщику ЖК «Морская симфония». Девелопер после разбирательства организовал закупку оборудования для модернизации канализационно-насосной станции.

«Ход реализации мероприятий, направленных на устранение проблемных вопросов поставлен на контроль»,— отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что, как считают в сочинском водоканале, при строительстве ЖК «Морская симфония» не были выполнены необходимые технические мероприятия для того, чтобы водоотведение выполнялось в штатном режиме. В связи с этим периодически происходит излив из колодца. На вонь и нечистоты жаловались горожане и туристы.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram