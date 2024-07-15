Полиция Сочи задержала напавшего на автомобиль неадекватного мужчину

Сочинские полицейские задержали мужчину, который напал на автомобиль в Хостинском районе курорта. В правоохранительные органы обратились очевидцы, которые рассказали, что неадекватный молодой человек с ножом в руке бежит за машиной в микрорайоне Светлана. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 14 июля, сообщает пресс-служба городского УВД.

«Инцидент произошел вечером 14 июля. На видео запечатлено, как мужчина с ножом в руках бежит за машиной, догоняет и бьет ножом в лобовое, а после разбивает два боковых стекла в машине»,— рассказали в ведомстве.

На место происшествия прибыли ближайшие наряды полиции. Сотрудники ППС задержали 29-летнего сочинца и доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram