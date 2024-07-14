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Коммерсантъ FM
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НАТО нашло точку входа на восток

Зачем Североатлантическому альянсу понадобился офис в Иордании

Одним из последствий состоявшегося на прошлой неделе саммита НАТО должно стать расширение сферы влияния альянса. Так, в рамках вашингтонской встречи было анонсировано открытие первого во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки офиса связи НАТО. Он разместится в Иордании, которая активно сотрудничает с альянсом с 1996 года. Между тем в свете продолжающейся войны в Газе открытие офиса НАТО в Аммане может еще больше подорвать отношения королевства с антизападно настроенными соседями — Сирией, Ираном и Ливаном.

Король Иордании Абдалла II

Король Иордании Абдалла II

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Король Иордании Абдалла II

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Как рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, открытие офиса связи в Аммане произойдет в рамках обновленной политики альянса на Ближнем Востоке. В совместном заявлении, опубликованном МИД Иордании и пресс-службой альянса, говорится, что члены НАТО «приняли план по усилению сотрудничества в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, чтобы идти в ногу с событиями на региональной и глобальной арене безопасности».

Среди прочего план предполагает назначение спецпредставителя НАТО, который будет отвечать за связи с «южными регионами».

«Иордания — давний ценный партнер НАТО, и мы выводим это партнерство на новый уровень»,— подчеркнул в дни саммита, состоявшегося 9–11 июля, господин Столтенберг. Он отметил, что королевство неслучайно стало «входной точкой» для НАТО в регион: это «естественное развитие» давних отношений. Йенс Столтенберг напомнил, что у альянса есть и другие партнеры в регионе — Тунис, Мавритания, Ирак, страны Персидского залива, но подобных офисов НАТО там нет.

Отношения Иордании и НАТО

Контекст

Иордания не случайно стала местом для первого офиса связи НАТО в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Королевство — один из самых преданных партнеров альянса (и в первую очередь США) в регионе.

Отношения Аммана с НАТО начали развиваться вскоре после того, как в 1994 году иорданцы заключили мирный договор с Израилем. Королевство стало второй после Египта арабской страной, признавшей еврейское государство. С 1996 года Иорданию стали активно приглашать к участию в миссиях НАТО: Амман отправлял военных в Косово, Афганистан и Ливию.

В том же 1996 году США начали наращивать объемы военной помощи Иордании, и в 2015-м королевство стало третьим крупнейшим ее получателем (после Израиля и Египта). По данным Госдепартамента США, Вашингтон остается крупнейшим иностранным донором для Иордании: в 2022 году, например, США выделили Амману в виде военной помощи более $425 млн.

В 2021 году Пентагон и Минобороны Иордании заключили соглашение, согласно которому королевство «должно предоставлять вооруженным силам США беспрепятственный доступ и возможность использования согласованных объектов и территорий» (баз, тренировочных лагерей, пограничных пунктов). Как отмечается в документе, речь может идти об учениях и маневрах, транзите военной техники и грузов через иорданскую территорию, взлете и посадке воздушных судов, а также заходе американских военных кораблей в порты королевства.

Эльнар Байназаров

МИД Иордании, в свою очередь, сообщил: открытие офиса «станет вехой в глубоком стратегическом партнерстве между Иорданией и НАТО, поскольку альянс… высоко оценивает ее достижения в борьбе с трансграничными угрозами, такими как терроризм и насильственный экстремизм».

В ведомстве также уточнили, что офис связи будет заниматься «развитием политического диалога». Среди перечисленных активностей: проведение конференций и обучающих курсов в сфере стратегического анализа, разработка сценариев на случай чрезвычайных ситуаций, общественная дипломатия, сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Между тем, помимо всего прочего, офис в Иордании понадобился НАТО для более эффективного наблюдения за Ираном, Сирией и проиранскими ополчениями в соседних странах.

Иордания находится в самом эпицентре охваченного конфликтами региона, гранича с Саудовской Аравией, Израилем и палестинскими территориями, Сирией, а также Ираком.

Офисы связи НАТО

Контекст

Как говорится на сайте НАТО, офисы связи сосредоточены в основном на использовании инструментов «мягкой силы». Сотрудники офисов не занимаются военной координацией, организацией тренировок для военных и прочими подобными вопросами.

В 1999 году подобный офис открылся на Украине, а в 2010-м — в Грузии. С 2001 по 2021 год в Москве также действовал информационный центр НАТО и военное представительство альянса. Однако на фоне резкого ухудшения отношений они были закрыты. «Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения», — отмечал тогда глава МИД РФ Сергей Лавров.

Посредством офисов связи альянс пытался закрепиться и в Центральной Азии. Так, в 2013 году такой центр открылся в Ташкенте, однако в 2017 году НАТО решило его закрыть. Тогда глава миссии альянса Розария Пульизи объясняла этот шаг «пересмотром бюджета».

Впервые о возможности открытия офиса связи НАТО в Иордании заговорили в 2023 году на саммите альянса в Вильнюсе. Там же активно обсуждалось открытие первого такого же офиса в Азии — в Токио. В альянсе уточняли, что представительство поможет НАТО координировать отношения с ключевыми партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Японией, Южной Кореей и Австралией. Между тем категорически против открытия офиса, по данным СМИ, выступил президент Франции Эмманюэль Макрон: он считал, что этот шаг может «усилить напряженность между НАТО и Китаем». В итоге план отложили в сторону, ведь подобные решения в НАТО принимаются консенсусом. Как сообщал на днях корреспондент японского агентства Nikkei, работавший на саммите в Вашингтоне, представители НАТО признают, что с тех пор никаких подвижек по этому вопросу не было.

Между тем в апреле 2024 года правительство Швейцарии, не входящей в НАТО, согласилось на открытие офиса альянса в Женеве. Цель — связь НАТО с международными и неправительственными организациями, базирующимися в Женеве. «У альянса уже есть два таких офиса связи в Нью-Йорке и Вене,— отмечали в швейцарском МИДе.— Они способствуют развитию отношений альянса с местными международными организациями и отслеживают события на многостороннем уровне. Женевский офис будет следовать той же многосторонней логике».

Эльнар Байназаров

Укрепление НАТО в королевстве, пусть пока и на уровне офиса связи, позволит альянсу чуть лучше контролировать обстановку вдоль границы с Сирией, пишет американский арабоязычный портал «Аль-Хурра». США уже активно пользуются этим — в пограничной зоне расположены сразу три американских военных объекта: крупная база Аль-Муаффак и форпост Т-22 с иорданской стороны границы, а также база Эт-Танф — с сирийской.

Упомянутый объект Т-22 попал в новости в январе, когда базу атаковал дрон «Исламского сопротивления Ирака». Организованное проиранскими ополченцами нападение стало самым смертоносным для американских военных с начала войны в Газе: погибли трое американских военнослужащих, еще 40 пострадали. Всего же военные объекты США в регионе с начала войны между Израилем и «Хамасом» атаковали свыше 160 раз.

Что говорится в итоговой декларации саммита НАТО

Кроме того, присутствие НАТО в Иордании потенциально позволит Западу нарастить поддержку Израиля. В апреле, когда Иран выпустил в сторону Израиля свыше 170 дронов и более 120 баллистических ракет, Иордания помогла израильским военным перехватить воздушные цели. Глава иорданского МИДа Айман ас-Сафади тогда заверил, что участие Иордании было лишь вопросом самообороны. «Если бы ракеты летели со стороны Израиля, мы бы поступили так же»,— подчеркнул дипломат.

Однако в Тегеране не скрывали своего раздражения. Иранское информагентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции — всесильным иранским военно-политическим формированием,— пригрозило Иордании: если королевство «продолжит сотрудничать» с Израилем или «еще раз вмешается» в происходящее, то оно станет следующей целью Ирана. После этого иорданский МИД вызвал иранского посла и выразил ему протест.

Эльнар Байназаров

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