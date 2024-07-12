Главные новости за 12 июля. Сочи

В горах Красной Поляны спасают пострадавшего туриста-одиночку. Мужчина сам обратился в экстренные службы и сообщил о том, что находится на скальном участке в долине реки Лауры Дзитакской.

В августе текущего года Сочи стал лидером среди популярных направлений внутренних перелетов. На него пришлось 23% всего авиационного трафика.

С начала 2024 года на территории Сочи произошло более 3,7 тыс. ДТП. Исполняющий обязанности главы курорта Андрей Прошунин инициировал дополнительные меры по снижению количества ДТП в Сочи.

Сочинские госавтоинспекторы начали проверку после появления в соцсетях видеозаписи, на которой водитель экскурсионного автобуса ругается с туристами и вызывает одного из них на дуэль. После конфликта с пассажирами нарушитель также опасно маневрировал, ставя под угрозу жизнь и здоровье своих пассажиров.

На «Розе Хутор» организуют развлекательную программу в День леопарда. Ровно восемь лет назад впервые были выпущены в дикую природу переднеазиатские леопарды, рожденные в Центре восстановления Сочинского национального парка.

Оператора наружной рекламы «Партия» в Сочи приобрела группа Russ. «Партия» на сочинском рынке наружной рекламы работает с 2002 года.

Специалисты администрации Лазаревского района Сочи совместно с сотрудниками УВД провели рейдовые мероприятия на пляжах города, в ходе которых были задержаны четверо нарушителей, находившихся в обнаженном виде.

С базы ЮРПСО МЧС России в Сочи вылетел вертолет Ми-8 ЮРПСО, который привлекли к поиску пропавшей в Черном море туристки. Спасатели МЧС также продолжают поисковую операцию.

В Сочи выставят на продажу трофейный пентхаус стоимостью 945,6 млн руб. и площадью 212,5 кв. м. Лот будет торговаться в рамках федеральной девелоперской акции «Черная пятница».

В понедельник, 15 июля, в День переднеазиатского леопарда все посетители в одежде с леопардовым принтом смогут посетить популярные туристические объекты нацпарка Сочи бесплатно.

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