Полиция в Сочи задержала водителя автобуса, вызвавшего туриста на дуэль

Сочинские госавтоинспекторы начали проверку после появления в соцсетях видеозаписи, на которой водитель экскурсионного автобуса ругается с туристами и вызывает одного из них на дуэль. После конфликта с пассажирами нарушитель также опасно маневрировал, ставя под угрозу жизнь и здоровье своих пассажиров, отметили в пресс-службе ГАИ курорта.

Как сообщалось ранее в соцсетях, инцидент произошел в Адлере, когда группа туристов ехала на экскурсионном автобусе в аквапарк. Пассажирам не понравился стиль езды водителя. Начался конфликт, мужчина, по утверждению очевидцев, ругался матом, угрожал пассажирам, нарушал ПДД.

Личность водителя установили. Полиция привлекла 39-летнего мужчину к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги»), а также по ст. 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения ремней безопасности»). Вдобавок в отношении водителя возбудили административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Нарушителя доставили в отдел полиции Адлерского района для дальнейшего направления в суд и принятия процессуального решения. Также с ним был расторгнут договор аренды экскурсионного автобуса «Мерседес».

Вячеслав Рыжков

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