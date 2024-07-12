В 2024 году в Сочи зарегистрировали более 3,7 тысячи ДТП

С начала 2024 года на территории Сочи произошло более 3,7 тыс. ДТП. Исполняющий обязанности главы курорта Андрей Прошунин инициировал дополнительные меры по снижению количества ДТП в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Фиксируем рост турпотока в 7%, и, как следствие, практически на том же уровне в сравнении с прошлым годом растет количество ДТП на дорогах. Ежедневно автомобильный пост Магри пересекают около 20 тыс. транспортных средств в обе стороны»,— отметил господин Прошунин.

И. о. мэра сообщил, что городские власти совместно с ГАИ хотят составить реестр всех участков концентрации ДТП и четкую дорожную карту по обеспечению на них безопасного движения транспорта и пешеходов. В мэрии при этом отметили, что в городе уже завершили работы по ликвидации четырех очагов аварийности на муниципальных дорогах общего пользования и одном участке федеральной трассы. Работу продолжат, по шести таким участкам составили необходимый перечень мероприятий.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram