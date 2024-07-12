Вертолет ЮРПСО ищет пропавшую в Черном море туристку

С базы ЮРПСО МЧС России в Сочи вылетел вертолет Ми-8 ЮРПСО, который привлекли к поиску пропавшей в Черном море туристки. Спасатели МЧС также продолжают поисковую операцию, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Вчера, 11 июля, вечером две девушки вышли в море на сап-серфах и не вернулись на берег. Об этом в МЧС сообщила их подруга. Сразу после поступления сообщения две группы спасателей Туапсинского отряда начали поиски, обследуя береговую полосу и акваторию моря на катере в течение всей ночи.

Одну из девушек обнаружили пляжные спасатели, но вторая, 34-летняя жительница Ленинградской области, до сих пор числится пропавшей. Поиски туристки продолжаются.

Мария Удовик

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