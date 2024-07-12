Группа Russ приобрела оператора наружной рекламы «Партия» в Сочи

Оператора наружной рекламы «Партия» в Сочи приобрела группа Russ. «Партия» на сочинском рынке наружной рекламы работает с 2002 года, сообщает пресс-служба Russ.

У «Партии» есть 110 рекламных конструкций различных форматов в самых популярных местах Сочи. В частности, конструкции оператора присутствуют у железнодорожного и морского вокзалов, аэропорта, а также в поселке Красная Поляна. Часть инвентаря в будущем планируют оцифровать. В пресс-службе группы Russ заявили, что после заключения сделки о приобретении доля группы на рынке наружной рекламы Сочи превысит 40%.

«Наши конструкции встречают гостей главного российского курорта уже в аэропорту. С приобретением инвентаря компании "Партия" мы сможем охватить дополнительные районы Большого Сочи и предложить рекламодателям более разнообразную и разветвленную адресную программу»,— рассказала директор по продажам в регионах Russ Александра Синявская.

Группа компаний «Russ» — крупнейший российский оператор наружной рекламы. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русс Аутдор» зарегистрировано в 2000 году в Москве. Директор организации — Роберт Мирзоян, головная компания — ООО «Стинн». Основной вид деятельности — деятельность рекламных агентств. За 2023 год доходы компании превысили 31 млрд руб., чистая прибыль составила 4,86 млрд руб.

Вячеслав Рыжков

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