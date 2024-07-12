Сочи стал самым популярным внутрироссийским направлением в августе

В августе текущего года Сочи стал лидером среди популярных направлений внутренних перелетов. На него пришлось 23% всего авиационного трафика, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Авиасейлс».

Перелет из Москвы в Сочи и обратно на одного человека обойдется более чем в 21 тыс. руб., из Санкт-Петербурга — от 23 тыс. руб. Перелет из Екатеринбурга в Сочи и обратно — от 27 тыс. руб.

Санкт-Петербург занимает второе место по количеству купленных авиабилетов — 12%. В среднем туристы проводят там шесть дней. Стоимость авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург в обе стороны в августе начинается от 6,5 тыс. руб., из Екатеринбурга — от 17 тыс. руб.

Столько же путешественников, 12% от общего числа купленных билетов, отправятся в Калининград, где планируют провести около недели. Перелет из Москвы в Калининград туда-обратно в августе стоит 13,3 тыс. руб., из Санкт-Петербурга — от 16,3 тыс. руб.

На зарубежные направления приходится 22% от общего числа приобретенных российскими туристами авиабилетов на август. Самыми востребованными направлениями оказались Анталья, Ереван, Стамбул и Ташкент, уточняется в исследовании.

Мария Удовик

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