В Сочи поймали четверых обнаженных нарушителей пляжных правил

Специалисты администрации Лазаревского района Сочи совместно с сотрудниками УВД провели рейдовые мероприятия на пляжах города, в ходе которых были задержаны четверо нарушителей, находившихся в обнаженном виде. Об этом сообщает МЦУ Сочи.

Правонарушителей доставили в отдел полиции. В отношении задержанных составили административные протоколы.

Представители администрации отмечают, что подобные рейды проводятся регулярно для поддержания порядка и обеспечения комфорта всех отдыхающих. В мэрии напомнили, что на пляжах нельзя находиться в обнаженном виде, купаться в ненадлежащих местах, пить, курить и выбрасывать мусор в неустановленных для этого местах.

Мария Удовик

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