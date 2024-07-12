Посетителей в леопардовой одежде бесплатно пропустят в нацпарк Сочи

В понедельник, 15 июля, в День переднеазиатского леопарда все посетители в одежде с леопардовым принтом смогут посетить популярные туристические объекты нацпарка Сочи бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба сочинского нацпарка.

В этот день для гостей в леопардовой одежде будут открыты «зеленые коридоры», подразумевающие бесплатный доступ к достопримечательностям. К ним относятся Змейковские водопады, Агурское ущелье и водопады, а также территория у смотровой башни на горе Большой Ахун.

На площади Южного мола откроется выставка «Леопард возвращается на Кавказ», где посетители смогут узнать об усилиях по восстановлению популяции этих редких животных. Объект находится по адресу улица Войкова, 1.

Также в парке Дендрарий пройдет показ фильма «Кавказский леопард — возвращение легенды» и встреча с сотрудниками Центра восстановления леопарда на Кавказе. Мероприятие состоится с 16:00 до 17:30 в административном здании парка по адресу Курортный проспект, 74. Вход свободный для посетителей парка, а также по предварительной регистрации.

Мария Удовик

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