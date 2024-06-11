Минфин собрал замечания в пакет

Публичное обсуждение параметров налоговых изменений продолжается — несмотря на то, что сформулированные Минфином поправки неделю назад уже были внесены в Госдуму. В понедельник дискуссии по налоговому пакету прошли в Совете федерации и Общественной палате. Концепцию изменений никто из чиновников, представителей бизнеса и экспертов не оспаривал — замечания касались точечных изменений, часть из которых Минфин пообещал обдумать ко второму чтению пакета. Речь шла о порогах прогрессивной шкалы НДФЛ, о необходимости повышения налога на прибыль для личных фондов, об увеличении разрешенного числа сотрудников компаний малого бизнеса при упрощенной системе налогообложения, а также о большей четкости норм об «амнистии» для дробившихся на части компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слушания по налогам в Совете федерации и Общественной палате развили дискуссию о необходимости справедливого распределения дополнительно собираемых средств

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Слушания по налогам в Совете федерации и Общественной палате развили дискуссию о необходимости справедливого распределения дополнительно собираемых средств

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Параметры налоговых изменений замглавы Минфина Алексей Сазанов в понедельник успел представить разу на двух площадках — в Общественной палате в рамках «нулевых слушаний» законопроекта и на круглом столе в Совете федерации.

Напомним, внесенный 3 июня в Госдуму пакет законопроектов (см. “Ъ” от 4 июня) предполагает рост ставки налога на прибыль с 20% до 25% при отказе с 2025 года от экспортных курсовых пошлин и введении федерального инвестиционного вычета. Также предусматривается повышение порогов для применения упрощенной системы налогообложения и признание малого бизнеса плательщиками НДС, увеличение уровня изъятия природной ренты через НДПИ для отдельных отраслей и переход на уплату госпошлины за регистрацию прав собственности на недвижимость (включая землю) от фиксированного размера к проценту от цены сделки, ряд изменений по акцизам. Население ждет многократно описанное расширение многоступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ и налоговые вычеты для небогатых семей с двумя и более детьми.

Концептуальных возражений против всех этих нововведений вчера в Совфеде и Общественной палате не прозвучало — замечания касались точечных правок предложенной конструкции.

Часть замечаний Алексей Сазанов пообещал проработать ко второму чтению. Вице-президент ассоциации «НП "ОПОРА"» Владислав Корочкин выступил за то, чтобы придать НДФЛ еще больше справедливости — по его словам, «любая нормальная прогрессивная шкала налогообложения должна начинаться с нуля». То есть необходимо вовсе освободить от уплаты НДФЛ граждан с доходами ниже 50 тыс. руб. в месяц. Компенсировать такое дорогое для бюджетной системы решение, по его предположению, могло бы повышение ставок налога на дивиденды или от продажи ценных бумаг.

Выступивший в Совфеде аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин отметил «некоторую несоразмерность» ставок прогрессивной шкалы: разница между доходами в 5 млн руб. и 50 млн руб. десятикратная, однако ставки различаются всего на 4 процентных пункта (18% и 22% соответственно). На это господин Сазанов напомнил, что каждая следующая повышенная ставка платится лишь с превышения пороговой суммы: «Человек, который зарабатывает 50 млн руб., сначала заплатит 13%, потом 15%, потом 18%, 20% и только потом начнет платить 22%».

В Общественной палате ожидаемо много говорилось о расширении поддержки семей с детьми. Среди предложений звучало повышение порога необлагаемых единовременных выплат в связи с рождением ребенка от работодателя с 50 тыс. руб. до хотя бы 200 тыс. руб., увеличение планки доходов для права на получение в конце года семипроцентного вычета по НДФЛ, увеличение самого этого вычета в случае, если в семье работает только один родитель, установление корреляции между размером стандартных налоговых вычетов на детей и их количеством, а также своевременная индексация таких выплат.

В рамках обсуждения мер по повышению справедливости изменений руководитель Экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин отметил, что нагрузка для активно инвестирующего бизнеса и «тех, кто живет за счет эксплуатации ранее созданных активов» получилась практически равной. По его словам, необходимо максимально облегчить нагрузку на прибыль, пущенную на инвестиции, и ввести большую ставку по налогу на прибыль для тех, кто не инвестирует.

Андрей Батуркин предложил скорректировать налогообложение личных фондов, которые создаются для управления активами со взносом от 100 млн руб.,— сейчас они платят налог на прибыль по ставке 15% (она была понижена со стандартных 20% в прошлом году — см. “Ъ” от 21 июля 2023 года). По словам аудитора, стоит пересмотреть эту ставку соразмерно прогрессивной шкале НДФЛ — например, поднять ее до 22%.

Предложения прозвучали и по части налогообложения малого бизнеса, для которого предусмотрено увеличение порогов применения упрощенной системы налогообложения (по доходам — с 250 млн до 450 млн руб., по основным средствам — со 150 млн до 200 млн руб.) при одновременном введении обязанности платить НДС при доходах свыше 60 млн руб.

Ранее в Минфине отмечали, что обязанность уплаты НДС возникнет лишь у 3% представителей малого бизнеса. Однако, по словам первого вице-президента «Опоры России» Марины Блудян, эта мера коснется большего числа предпринимателей — «по регионам где-то 10%, где-то 5%», и «не все выдержат такой маневр». Замечания есть и в части самих порогов для применения «упрощенки». Как напомнил президент «Опоры России» Александр Калинин, не был поднят порог по численности сотрудников — со 130 до ранее названных 250 человек. Алексей Сазанов пообещал проработать и этот вопрос ко второму чтению.

Были вопросы и к амнистии для «дробившегося» в целях налоговой оптимизации бизнеса. Напомним, речь идет об освобождении от налогов, штрафов и пеней, начисленных в связи с применением схем дробления в 2022–2024 годах при условии начала работы «вбелую» с 2025 года. Гендиректор АНО «Платформа для работы с сообщениями предпринимателей» Элина Сидоренко отметила неурегулированность вопросов административной и особенно уголовной ответственности (за уклонение от уплаты налогов), без которых есть риск реализации амнистии не в полной мере. По ее словам, «серого» бизнеса, который работает без регистрации, законопроект не касается, так что нужны дополнительные механизмы для выявления этого сегмента. Алексей Сазанов согласился, что амнистия затрагивает только налоговые правоотношения и не предполагает освобождения от административной и уголовной ответственности, а также прекращения следственных мероприятий. Он отметил, что «более широкое понимание амнистии требует обсуждения с правоохранительным блоком — если соответствующие предложения будут поступать, то, конечно, ко второму чтению этот вопрос будет обсужден».

Евгения Крючкова