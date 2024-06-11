Газу не хватило воздуха

«Ростех» не успел в срок запустить третий энергоблок ТЭС «Ударная» в Тамани на базе собственной турбины ГТД-110М. По данным “Ъ”, задержка могла возникнуть из-за неготовности общих вспомогательных систем, в частности, подачи воздуха на машину. Теперь «Ростех» просит регуляторов сдвинуть запуск электростанции до сентября, чтобы не потерять выручку за поставку мощности. Объем платежа за энергомощность трех блоков ТЭС «Ударная» за три месяца аналитики оценивают в 2,6 млрд руб.

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Фото: АО «СО ЕЭС» ТЭС «Ударная»

Фото: АО «СО ЕЭС»

«Технопромэкспорт» (ТПЭ, подконтролен «Ростеху») планирует вынести на набсовет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) вопрос о сдвиге сроков ввода третьего энергоблока на ТЭС «Ударная» в Тамани, следует из материалов к заседанию 24 июня (“Ъ” видел документы). Третий энергоблок на базе турбины ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации (также входит в «Ростех») должен был начать поставку мощности 1 июня, но пока не прошел аттестацию. Теперь компания рассчитывает запустить машину до 1 сентября. В документах к набсовету говорится, что сдвиг сроков предусмотрен неназванным проектом постановления правительства.

В «Ростехе» не ответили “Ъ” на вопросы о причинах задержки запуска третьего энергоблока ТЭС «Ударная». Розжиг ГТД-110М планировался на середину мая, а с июня турбина должна заработать, сообщал на заседании комиссии Госсовета по энергетике замглавы Минпромторга Михаил Иванов (протокол от 4 апреля есть у “Ъ”). Один из собеседников “Ъ” говорит, что задержка с розжигом могла быть связана с тем, что не полностью были готовы вспомогательные системы в части подачи воздуха на турбину.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) сообщили “Ъ”, что третий энергоблок проходит пуско-наладочные испытания. В «Совете рынка» пояснили “Ъ”, что изменить сроки аттестации ГТД-110М «возможно только в случае внесения соответствующих изменений в Правила оптового энергорынка» (постановление правительства №1172). В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

ТПЭ выиграл право на строительство ТЭС «Ударная» в марте 2018 года на конкурентном отборе мощности новой генерации (КОМ НГ) для покрытия прогнозного энергодефицита на юге страны. Механизм гарантирует электростанции повышенные платежи оптового рынка за мощность в течение 15 лет.

Запуск ТЭС «Ударная» уже трижды сдвигался. Исходно предполагалось, что ТПЭ построит станцию в апреле 2021 года. Но ТПЭ решил изменить состав оборудования и вместо двух турбин по 25 МВт поставить одну ГТД-110М. Правительство сначала сдвинуло сроки до 31 декабря 2023 года, а затем — до 1 июня 2024 года. Компании разрешили запускать блоки по очереди при условии, что при срыве запуска всех трех блоков станция перестанет получать платежи за мощность.

ТПЭ весной 2024 года запустил два парогазовых энергоблока мощностью 450 МВт. Цена поставки мощности ТЭС «Ударная» — 1,6 млн руб. за 1 МВт в месяц, сообщили “Ъ” в «Совете рынка». Там уточнили, что максимальный месячный платеж за мощность всех трех блоков — около 880 млн руб. По оценкам собеседников “Ъ”, два работающих энергоблока на 450 МВт получают за поставку мощности около 720 млн руб. в месяц.

Евгений Грабчак, замглавы Минэнерго, об энергодефиците на юге РФ в 2021 году, «РИА Новости»: «Там проблемы могут возникать в летний период при температурах больше 40 градусов по Цельсию».

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) напомнили, что ввод мощностей — подкрепленные документами обязательства: «Это не просто сдвиг, это нарушение взятых на себя поставщиком обязательств». Там подчеркивают, что отказ от штрафа при срыве ввода новых мощностей в дефицитном регионе демотивирует поставщика добиваться результата и «формирует безответственность», создавая риски для реализации будущих проектов на аналогичном оборудовании.

Прошлым летом из-за жары и роста поставок в новые регионы генкомпании жаловались на нехватку электроэнергии в энергосистеме юга (см. “Ъ” от 28 сентября 2023 года). Предполагается, что энергодефицит в регионе будет расти каждый год, достигнув минимум 1,3 ГВт к 2029 году. В СО сказали “Ъ”, что пока температура воздуха в энергосистеме юга не достигла максимума и уровень потребления электроэнергии в энергосистеме «существенно ниже» ожидаемых этим летом пиковых значений.

Полина Смертина, Татьяна Дятел