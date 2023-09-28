С юга экспорта нет

Россия ограничивает экспорт электроэнергии в южном направлении из-за нехватки свободных мощностей на Кубани. Потенциальный объем экспорта составляет 1 ГВт, в основном в Турцию с наиболее высокими ценами на энергию. Однако летом диспетчеры снижали поставки до нуля в дневные часы из-за ремонтов, жары и перетоков энергии в новые субъекты РФ. Осенью ситуация улучшилась, хотя в некоторые часы экспорт за рубеж, включая наиболее крупные энергосистемы Грузии и Турции, все равно снижается до нуля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Представитель «Интер РАО» (российский оператор экспорта электроэнергии) Александра Панина, выступая на конференции «Совета рынка» (регулятор энергорынков), рассказала, что диспетчеры стали чаще ограничивать экспорт электроэнергии из РФ в южном направлении для поддержания энергобаланса в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга. Так, прошедшим летом в дневные часы регулятор до нуля снижал возможность поставок из южной энергосистемы в соседние страны, уточнила она. РФ имеет электросетевые связи с Грузией, Азербайджаном и Южной Осетией, а также может вести поставки в Турцию транзитом через Грузию, а потенциально — в Иран.

Осенью ситуация с экспортом улучшилась, появилась «техническая возможность поставок в объеме сотен мегаватт», пояснили “Ъ” в «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы). Хотя «в отдельные часы возможны существенные ограничения, как и летом, вплоть до нуля», признали там. В СО уточнили, что специального запрета на экспорт из ОЭС Юга нет, но летом были «обычные ограничения», связанные с ремонтами на фоне существенного роста потребления из-за жары.

«Интер РАО» с прошлого года не публикует отчетность по экспорту. По последним раскрытым данным, в 2021 году объем поставки из РФ в Грузию составил 1,7 млрд кВт•ч, в Азербайджан в 2019 году — 91 млн кВт•ч. В 2021 году «Интер РАО» впервые осуществила поставки в Турцию и в Армению, но не раскрыла объемы. В 2024 году поставки из РФ в Грузию ожидают на уровне 1,7 млрд кВт•ч по электроэнергии и 400 МВт по мощности, в Азербайджан — 300 млн кВт•ч и 400 МВт, а в Южную Осетию — до 175 млн кВт•ч и 40 МВт, говорится в свежем проекте Схемы и программы развития энергосистем России (СиПР).

Потенциальные объемы экспорта из ОЭС Юга за рубеж, по оценкам госпожи Паниной, составляют 1 ГВт, большая часть из которых могла бы уходить в Турцию (700 МВт). Но максимум мощности экспорта, который давал СО,— 250 МВт ночью и 50 МВт днем, а этим летом показатели были еще меньше.

Из-за нехватки генерации РФ проигрывает конкуренцию Азербайджану за поставки в Турцию, где держатся наиболее высокие цены на электроэнергию. В 2023 году «Интер РАО» удавалось поставлять энергию в Турцию только в апреле—июне.

Перспектив улучшения ситуации с энергобалансом в ОЭС Юга не просматривается. В 2024 году нехватка энергомощности на юго-западе ОЭС Юга может составить 219 МВт, а в 2029 году — уже 857 МВт с учетом ремонтных ограничений (см. “Ъ” от 4 сентября). Энергодефицит возникает из-за подключения новых потребителей, а также поставок на новые территории. Прогнозный переток мощности из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области может составлять 550 МВт в год, из Краснодарского края в Крым — 850 МВт, говорится в проекте СиПР. СО предлагает построить в Крыму новую генерацию на 307–338 МВт, а в Краснодарском крае — на 550–605 МВт.

Александра Панина на конференции предложила на период острого дефицита и строительства генерации покупать энергию из соседних стран, назвав такой способ «одним из самых экономически эффективных». Но сейчас импорт оплачивается только по биржевой цене рынка на сутки вперед (РСВ) и балансирующего рынка, то есть без учета мощности. Цены РСВ недостаточно для покрытия закупочной цены за рубежом. Так, цена продажи Азербайджана для поставки в РФ составляет не менее 30€ за 1 МВт•ч, а цена РСВ в России —18€, пояснили “Ъ” в «Интер РАО». Разницу импортеру никто не компенсирует. Компания предлагает «устранить рыночные ограничения для запуска импорта в ОЭС Юга».

В Минэнерго сказали, что рассматривают предложение «Интер РАО» по изменению правил оплаты импорта электроэнергии. Но уточнили, что он «отличается разного рода особенностями и не всегда может рассматриваться как способ гарантированного обеспечения поставок потребителям». Кроме того, платеж за мощность российским энергетикам предусматривает систему ответственности по ведению режима работы станции, выполнению команд диспетчера и иных технических требований, что «сложно осуществимо для генерации из сопредельных государств», подчеркнули в министерстве. В «Совете рынка» готовы «обсуждать и уточнять» предложения «Интер РАО».

Сергей Роженко из Kept отмечает, что на Южном Кавказе есть существенный потенциал для формирования «взаимных интеграционных электроэнергетических проектов» в треугольнике Россия—Азербайджан—Грузия. Вопросы обеспечения надежности энергоснабжения имеют значение не только для РФ, но и для соседних стран, где возникает сезонный избыток энергии весной и дефицит зимой из-за особенностей водного и газового балансов. Кроме того, в Азербайджане остро стоит вопрос интеграции парогазовых энергоблоков большой мощности и в перспективе 2025–2028 годов более 1 ГВт ветрогенерации. Ключевым вопросом выступает замыкание так называемого закавказского энергокольца 500–330 кВ (Россия—Азербайджан—Грузия—Россия), что позволило бы в перспективе увеличить переток по нему до 1 ГВт.

Полина Смертина