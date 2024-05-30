Правительство Словении решило признать Палестину

Правительство Словении приняло решение о признании Палестины в качестве независимого государства, сообщил МИД страны. Соответствующий документ внесен в парламент Словении. На прошлой неделе Палестину признали государством Норвегия, Испания и Ирландия. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение «наградой за терроризм». Страна также отозвала послов из Норвегии и Ирландии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bing Guan, Reuters Фото: Bing Guan, Reuters

«Правительство Словении сделало исторический шаг. Израильтяне и палестинцы имеют право растить своих детей в условиях мира, безопасности и процветания в своих собственных государствах. Признание Палестины — единственный способ для двух стран и народов сосуществовать в мире»,— сообщила министр иностранных дел Словении Таня Файон (цитата по соцсети X).

Госпожа Файон добавила, что число европейских стран, которые признали Палестину или намерены сделать это, растет. По ее словам, это означает, что Евросоюз берет на себя более активную роль в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что парламент страны должен утвердить решение о признании Палестины независимым государством на следующей неделе. По его словам, решение принято именно сейчас в связи с израильской операцией в городе Рафах в секторе Газа.

Словенское издание Portal24 пишет, что большинство парламентских партий и президент страны Наташа Пирц-Мусар поддерживают предложение. Глава оппозиционной фракции SDS Янша Янез заявил, что «в признание террористической организации вкладывается больше усилий, чем в решение проблемы». SDS занимает в парламенте Словении 27 мест из 90.

22 мая власти Норвегии, Испании и Ирландии сообщили о готовности признать Палестину как независимое государство. Страны утвердили решение 28 мая. В тот же день парламент Дании отклонил аналогичное предложение, сославшись на отсутствие необходимых предварительных условий. Всего в настоящий момент 146 стран признают Палестину государством.

Подробнее — в материале «Ъ» «Государство Палестина расширило признание».

Петр Бузлаев