Парламент Дании отклонил проект о признании Палестины

Парламент Дании отклонил проект резолюции о признании палестинского государства во втором, окончательном чтении, следует из информации на сайте парламента. Против принятия проекта проголосовали 83 человека, за — 21, воздержались — 2.

Предложение о признании Палестины было внесено на рассмотрение 29 февраля. Первое чтение состоялось 16 апреля. Авторами внесенного документа были представители четырех левых партий Трина Перту Мах (Enhedslisten), Карстен Хёнге (Socialistisk Folkeparti), Кристиан Фриис Бах (Radikale Venstre), Саша Факс (Alternativet).

В апреле в ходе первых обсуждений проекта в парламенте глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен заявлял, что страна не может принять эту резолюцию, поскольку у этого проекта отсутствуют «предварительные условия». «Мы не можем поддержать эту резолюцию, но мы хотим, чтобы настал день, когда мы сможем это сделать»,— сказал господин Расмуссен (цитата по Reuters). О каких именно «предварительных условиях» идет речь, глава МИДа не уточнил. На сегодняшнем голосовании по проекту он не присутствовал.

Сегодня, 28 мая, Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину в качестве независимого государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что признание Палестины европейскими государствами является «наградой за терроризм». По данным на 22 мая, независимость Палестины признали 146 государств—членов ООН, в их числе Россия. При этом статуса полноправного члена ООН она не имеет — ее существование не признают три страны Совбеза: США, Великобритания и Франция.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль и в МУС не дует».