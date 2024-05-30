Главные новости к утру 30 мая

В Южном окружном военном суде рассмотрят дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и убийстве 23-летней девушки из ЛНР, узнал «Ъ». Военные похитили девушку, угрожавшую лейтенанту рассказать об их связи жене, и доставили в пункт временной дислокации части как украинскую разведчицу. Там девушку зарезали ножом. После убийства военные подорвали ее тело тремя гранатами Ф-1.

Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет.

В производственно-складском здании на Мартеновской улице на востоке Москвы произошел пожар на площади 4 тыс. кв. м. Возгорание тушат вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 пожарных. Мартеновскую улицу перекрыли.

В Хорошевском районе Москвы мужчина забежал в супермаркет «Магнолия» и начал угрожать посетителям. До этого он напал с ножом на женщину, а также ранил полицейского. При этом задержанный также подозревается в убийстве мужчины в одной из квартир в том же районе.

Как узнал «Ъ», продажи шин в России в этом году сократятся почти на 10%. Подробнее об этом

«Роснано» снова заявило о риске банкротства. Впервые о риске банкротства «Роснано» сообщило осенью 2023 года.

В Польше арестованы поляк и два белоруса по подозрению в подготовке диверсии по заданию России.

В мексиканском штате Герреро кандидата в мэры застрелили на встрече с избирателями. За время избирательной кампании в этом штате убили пять кандидатов на должность мэров и одного кандидата в депутаты.

Греческий «Олимпиакос» впервые в истории завоевал еврокубок. Клуб обыграл итальянскую «Фиорентину» в финальном матче Лиги конференций UEFA. Встреча закончилась со счетом 1:0.

О главных событиях 30 мая — в анонсах «Ъ».