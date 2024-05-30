Главные анонсы 30 мая

Президент России Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции встречу с многодетными семьями из разных регионов страны, а также примет участие в церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

Правительство России проведет заседание, на котором будут рассмотрены пакет поправок в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

2-й Западный окружной военный суд продолжит рассмотрение дела режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма.

Лефортовский суд Москвы рассмотрит по существу иск частного лица к ООО «Арт Центр» (экс-клуб Mutabor) на 30 млн руб. из-за вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

Президиум генсовета партии «Единая Россия» соберется на заседание. Запланировано утверждение результатов предварительного голосования.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты бизнесмена Виктора Батурина на приговор по делу о мошенничестве.

В Самаре состоится открытие филиала Третьяковской галереи.

Правительство Словении рассмотрит вопрос о признании Палестины.

В Иране начнется регистрация кандидатов на внеочередные выборы президента страны, назначенные на 28 июня.

В США состоится визит заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюя.

В Праге пройдет неформальное заседание министров иностранных дел стран—членов НАТО.

В Китае запланирован визит президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.