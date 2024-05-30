Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 4 тыс. кв. м

В производственно-складском здании на Мартеновской улице на востоке Москвы произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м. Затем площадь возгорания выросла до 4 тыс. кв. м. Общая площадь горящего здания — 22 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Место пожара расположено рядом со станцией метро «Новогиреево» и одноименной железнодорожной станцией. Пожар начался еще утром 29 мая. Сначала площадь возгорания составила 800 кв. м, затем она выросла до 1,5 тыс. кв. м. Пожару был присвоен третий из пяти уровень сложности.

Крыша горящего здания частично обрушилась. Пожар тушат вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 пожарных. Тушение осложнено тем, что внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. О пострадавших не сообщается. Движение автомобилей по Мартеновской улице временно перекрыто.