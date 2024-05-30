Греческий «Олимпиакос» впервые в истории завоевал еврокубок

Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» обыграл итальянскую «Фиорентину» в финальном матче Лиги конференций UEFA. Клуб завоевал первый в своей истории еврокубок. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время гол забил марокканский нападающий Аюба Эль-Кааби (116-я минута).

Таким образом, «Олимпиакос» — первая греческая команда, выигравшая турнир UEFA. Раньше до финала удалось дойти только «Панатинаикосу» — но в 1971 году клуб проиграл в финале Лиги чемпионов амстердамскому «Аяксу». «Фиорентина» в пятый раз проигрывает в финале еврокубка.

Лига конференций UEFA — третий по значимости европейский клубный футбольный турнир. В этом сезоне он прошел в третий раз в истории. Прошлые победители Лиги конференций — итальянский клуб «Рома» (2022), а также английский «Вест Хэм Юнайтед» (2023).

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