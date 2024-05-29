«Исламский джихад» опубликовал видео с похищенным 7 октября россиянином

Палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовала видеоролик с россиянином Александром Труфановым, который был похищен «Хамасом» 7 октября 2023 года, сообщило израильское посольство в России. Мужчина имеет два гражданства — российское и израильское.

Видео длится 30 секунд. Когда оно было снято, неизвестно. На кадрах мужчина представляется Александром Труфановым и говорит, что в ближайшее время расскажет, что произошло с ним и другими заложниками палестинских боевиков, пишет The Times of Israel.

Как уточнило посольство, Александр Труфанов был похищен 7 октября вместе с бабушкой, мамой и невестой, которых позднее вернули в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников. Отец мужчины был убит боевиками. Родственники и близкие Труфанова рассказали, что опубликованное видео — единственный признак того, что он остался в живых.

По данным издания «Детали», Александру Труфанову 28 лет, его семья родом из Ростова. Он и его семья были похищены в кибуце Нир-Оз. Палестинские боевики в ноябре публиковали видео с бабушкой Труфанова, незадолго до того, как ее освободили. «Мы призываем всех неравнодушных потребовать скорейшего освобождения всех заложников и их возвращения домой!»,— говорится в сообщении израильского посольства.

7 октября прошлого года боевики «Хамаса» напали на южные территории Израиля. По данным израильских властей, в результате погибли 1,2 тыс. человек, еще 253 израильтянина были взяты в заложники. Часть из них — 105 человек — были освобождены в рамках недельного перемирия осенью 2023-го. До этого освободили четверых, спасли еще троих, обнаружили тела 16 (трое из них были ошибочно убиты ЦАХАЛом). По подсчетам израильских военных, сейчас в Газе удерживаются 124 человека, при этом 37 из них считаются погибшими. Еще один израильтянин считается пропавшим без вести.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «За Рафах ответят».

Лусине Баласян