Благосостояние граждан выросло в СБП

Банк России повышает размер разового перевода через СБП между счетами одного физлица в разных банках до 30 млн руб.— именно такую сумму с 1 мая можно переводить себе без комиссии в месяц. Участники рынка отмечают, что до сих пор не все банки отменили дневные лимиты на переводы. Между тем эксперты подчеркивают, что нововведение может облегчить жизнь мошенникам, позволяя быстрее перекидывать деньги между счетами и затрудняя их розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банк России опубликовал проект указания, согласно которому лимит разового перевода между своими счетами в разных банках через СБП для гражданина повышается с 1 млн руб. до 30 млн руб. Решение стало развитием закона, разрешающего с 1 мая гражданам переводить между своими счетами до 30 млн руб. в месяц без комиссии. Сейчас разовый перевод не может превышать 1 млн руб.

Основываясь на норме, запрещающей перевод на сумму более 1 млн руб. в день, ряд банков попытались сохранить ограничения (см. “Ъ” от 2 мая). После разъяснительной работы ЦБ многие банки (крупнейший в стране Сбербанк — одним из последних) отчитались о снятии лимитов на дневные переводы.

Тем не менее, как рассказали “Ъ” в Тинькофф-банке, отдельные игроки сохранили суточные лимиты переводов по СБП.

«В мае, после вступления в силу закона, позволяющего переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. в месяц без комиссий, объем переводов на счета клиентов "Тинькофф" из других банков (Me2Me) увеличился на 50%, а рост доли переводов свыше 100 тыс. руб. в пике достигал 25 п. п.»,— рассказали в банке.

Новая инициатива ЦБ будет способствовать дальнейшей либерализации рынка, уверены в Тинькофф-банке: «В частности, расширение разового лимита перевода по СБП избавит клиентов от необходимости дробить крупные переводы — можно будет делать такие переводы мгновенно».

Руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк отметила, что расширение лимитов повышает удобство сервиса — клиенты могут гибко и без дополнительных комиссионных расходов управлять своими счетами: «СБП остается самым популярным каналом для переводов среди наших клиентов — входящие переводы по системе обогнали по популярности другие способы пополнения счета: переводы с карты на карту, внесение наличных».

Директор по инновациям банка «Синара» Виталий Копысов отметил, что благодаря увеличению лимита первое время граждане будут более активно перемещать пассивы банками: закрывать депозиты в одной кредитной организации и переводить их в другую станет проще.

Между тем в Сбербанке уверяют, что пока не теряют средства клиентов.

«После повышения ставок по сберегательным продуктам у конкурентов и роста лимита по СБП до 30 млн руб. прошел незначительный промежуток времени,— поясняет директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.— Сбербанк не фиксирует оттока в портфеле средств физлиц».

Эксперты отмечают, что основные изменения уже реализованы почти во всех банках с 1 мая, а новая корректирующая мера «носит точечный характер и направлена на устранение отдельных недобросовестных практик». Тем не менее старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин обращает внимание, что для отдельных категорий граждан «повысилась финансовая доступность и снизились издержки». Ранее, по его словам, для многих россиян проще и удобнее было пролонгировать имеющийся депозит, даже по не самой выгодной ставке, но «повышение лимита переводов без комиссии способствует дальнейшей диджитализации банковских услуг».

В то же время банкам-участникам СБП придется усилить системы оценки рисков и мониторинга подозрительных операций, чтобы сохранить высокий уровень безопасности совершения переводов, подчеркнули в «Яндексе» (отметив рост переводов в Яндекс-банк). Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский пояснил, что увеличение лимита поможет не только честным гражданам, но и мошенникам. Последние смогут оперативно выводить средства и быстрее перемещать их между счетами, препятствуя розыску и блокировке.

Максим Буйлов