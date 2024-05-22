Главные новости за 22 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Новороссийска завершили оценку ущерба, причиненного в результате массированной атаки беспилотников на город 17 мая. По информации властей, в городе пострадали 12 частных домов и 17 квартир.

Правительство определило трассировку скоростной магистрали «Джубга — Сочи». Ее утвердят до конца 2024 года, сейчас ведутся геоизыскания, окончательный маршрут пока не выбран.

В Сочи приговорили к условным срокам бывшего замдиректора МУП города Сочи «Водоканал» Максима Кубрака и экс-руководителя отдела капитального строительства Максима Дегтева. Их обвиняли в мошенничестве на 153 млн руб.

Кубанский казачий хор хочет приобрести люксовый китайский седан фиолетового цвета. За машину организация готова заплатить почти 8 млн руб.

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» ведет переговоры о переходе вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова. Трансфер голкипера оценивается в 20 млн евро.

Также стало известно, что ФК «Краснодар» планирует еще на два года продлить контракт с главным тренером Мурадом Мусаевым.

Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что рынок жилья Краснодара может быть близок к перегреву.

В Краснодаре на маршрутах, работающих по брутто-контрактам, стоимость проезда составит 40 руб. С конца мая на новые схемы перевозок перейдут еще восемь городских маршрутов.

В море у берегов Анапы появилось большое количество медуз. На это обратили внимание жители и туристы. Эксперты говорят, что это произошло из-за шторма и сильного ветра.

Бюджет Новороссийска за четыре месяца вырос до 2,9 млрд руб. Это почти на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экс-начальник отдела ГИБДД Брюховецкого района, уволенный за танцы под трек иноагента Моргенштерна, стал заместителем начальника изолятора временного содержания.

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram