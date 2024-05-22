Уволенный за танцы кубанский майор стал замначальника изолятора

Уволенный за танцы под трек иноагента Моргенштерна начальник отдела ГИБДД Брюховецкого района стал заместителем начальника изолятора временного содержания ОМВД по Брюховецкому району. Об этом сообщает «КП»-Кубань».

Издание утверждает, что недавно мужчина вновь записал провокационный ролик. На кадрах якобы замначальника изолятора в компании нескольких женщин, а на фоне играет песня рэпера Гуфа о наркотиках.

Инцидент с участием бывшего начальника отдела ГИБДД Брюховецкого района произошел в апреле 2023 года. На опубликованных в сети кадрах мужчина танцевал с бокалом в руках. В его отношении в краевом ГУ МВД инициировали проверку. По ее итогам мужчина был освобожден от занимаемой должности.

Вячеслав Рыжков

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