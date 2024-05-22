ФК «Краснодар» может продлить контракт с главным тренером Мусаевым

Футбольный клуб «Краснодар» планирует продлить контракт с главным тренером команды Мурадом Мусаевым. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

В публикации сказано, что руководство клуба намерено предложить Мураду Мусаеву контракт на два года с опцией продления. Текущий договор с наставником «быков» рассчитан до конца сезона. Новый контракт стороны пока не подписали.

Мурад Мусаев стал главным тренером «Краснодара» в середине марта текущего года. На этом посту он сменил Владимира Ивича, с которым клуб расстался после вылета «Краснодара» из Кубка России.

До этого Мурад Мусаев был главным тренером «Краснодара» в 2018–2021 годах. Команду он оставил весной 2021 года, когда «быки» проиграли «Ахмату» со счетом 0:5, что стало крупнейшим домашним поражением за всю историю клуба.

Вячеслав Рыжков

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