Городской бюджет Новороссийска вырос почти на 42%

Исполнение собственных доходов местного бюджета Новороссийска составило 2,9 млрд руб. за первые четыре месяца 2024 года. Бюджет города вырос на 41,7% (+859,4 млн руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в своем Telegram-канале замглавы Новороссийска Эльвира Кальченко.

Городская казна получила почти 2,6 млрд руб. доходов по налоговым источникам, что на 42% больше, чем годом ранее (+766,8 млн руб.). По неналоговым источникам также зафиксирован положительный темп роста доходов. Город получил таким образом 326,8 млн руб. в январе—апреле, что на 39,5% (+92,6 млн руб.) выше, чем годом ранее.

Госпожа Кальченко отметила, что Новороссийск остается одним из основных «доноров» бюджета Краснодарского края. За четыре месяца в региональную казну поступило почти 18 млрд руб., это на 9,1% выше показателей аналогичного прошлогоднего периода.

Вячеслав Рыжков

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