Проезд на маршрутах по брутто-контрактам в Краснодаре будет стоить 40 рублей

В Краснодаре на маршрутах, работающих по брутто-контрактам, стоимость проезда составит 40 руб. Об этом сообщает МЦУ краевой столицы.

В Центре напомнили, что с конца мая еще восемь маршрутов перейдут на регулируемые тарифы. Обязательные условия брутто-контрактов — оснащение всех автобусов системами кондиционирования, доступность для маломобильных пассажиров, отметили в МЦУ.

Как сообщалось ранее, по брутто-контрактам будут работать маршруты №33, 101А, 102А, 121А, 155А, 160А, 163А и 140А. Первые семь выйдут на линии 26 мая, последний — 29 мая.

В МЦУ напомнили также, что выручка с маршрутов пойдет в городской бюджет. Подрядчику оплатят фактически выполненную работу — рейсы, выполненные в полном объеме и по расписанию.

Вячеслав Рыжков

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