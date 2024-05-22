Определена трассировка магистрали «Джубга — Сочи»

Выбрана трассировка скоростной магистрали «Джубга — Сочи». Ее утвердят до конца 2024 года, сейчас ведутся геоизыскания, окончательный маршрут пока не выбран, пишет «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Вице-премьер напомнил, что строительство трассы будет стоить, по предварительным оценкам, 1,4 трлн руб. Господин Хуснуллин отметил также, что самая сложная стройка в стране — транспортная.

«По трассировке: мы выбрали трассировку. Сейчас мы делаем геоизыскание по выбранной трассировке, делаем строительную документацию. На отдельном участке постараемся войти в проектирование. Возможно, будем поэтапно делать»,— сказал вице-премьер.

Финальная трассировка, уточнил Марат Хуснуллин, будет зависеть от геоизысканий. Вице-премьер заявил, что пять раз делал облет трассы и пока «нет ощущения, что это окончательная трасса, правильная».

Как ранее сообщалось, порядка 600 млрд руб. на строительство трассы планируют привлечь из внебюджетных источников. Дорогу хотят достроить в 2029 году. Протяженность новой трассы составит 171 км. Власти рассчитывают, что двухполосная дорога позволит разгрузить плотный трафик по направлению к побережью Черного моря в летний период.

Вячеслав Рыжков

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