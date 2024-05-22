СМИ: «Пари Сен-Жермен» готов купить за 20 млн евро вратаря «Краснодара»

По информации championat.com, французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» ведет переговоры о переходе вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.

По информации источника, контакты между клубами начались несколько недель назад и стороны приблизились к договоренности. ПСЖ готов заплатить за голкипера около 20 млн евро плюс бонусы.

Матвею Сафонову 25 лет, он является воспитанником ФК «Краснодар» и выступает за основной состав команды с 2019 года. Его действующий контракт с «быками» рассчитан до 31 января 2029 года. В текущем сезоне Матвей Сафонов сыграл 29 матчей за «Краснодар», отыграв десять из них «на ноль». В 2023 году Матвей Сафонов попал в топ-10 лучших вратарей мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Наталья Решетняк

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