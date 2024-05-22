Виталий Мутко заявил, что Краснодар близок к перегреву рынка жилья

Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что рынок жилья Краснодара может быть близок к перегреву. Об этом он сообщил в контексте обсуждения ограничения строительства микроквартир в ряде регионов, пишет «РИА Новости».

«Я знаю, что сейчас готовят такие меры, например, Ленинградская область и ряд других. Есть десять регионов, которые близки к перегреву рынка. Сколько можно в Краснодаре строить жилья или, например, в Тюменской области? Мы видим по нашей аналитической работе, что есть ряд регионов, которые близки к удовлетворению спроса»,— заявил господин Мутко.

По словам главы «Дом.РФ», сейчас в ряде субъектов РФ вслед за Москвой обсуждают возможность введения ограничений на строительство малогабаритного жилья. В столице в мае ввели фактический запрет на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м и двухкомнатных — площадью менее 44 кв. м.

Вместе с тем, по словам Виталия Мутко, такие ограничения не должны влиять на стоимость жилья. По мнению главы компании, необходимо также вводить стимулирующие меры.

Вячеслав Рыжков

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