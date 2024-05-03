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Коммерсантъ FM
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VK обилетился

Холдинг получил 40% в агрегаторе Intickets

Оператор молодежной госпрограммы «Пушкинская карта» холдинг VK (MOEX: VKCO) закрыл сделку по покупке билетной платформы Intickets. По данным “Ъ”, вся компания была оценена в 2 млрд руб., а стоимость 40% могла составить около 800 млн руб. Платформа исторически выступает подрядчиком столичных музеев и театров по продаже билетов. Участники рынка предполагают, что теперь все государственные театры будут сотрудничать с билетной системой VK, а этот сегмент рынка сейчас самый растущий.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Холдинг VK закрыл сделку по приобретению 40% ООО «Интикетс» — облачного сервиса для контроля и управления продажей билетов на культурно-массовые и зрелищные мероприятия. По данным источника “Ъ” на билетном рынке, вся компания в ходе сделки была оценена примерно в 2 млрд руб., соответственно, сумма сделки может составить порядка 800 млн руб. В VK сумму сделки не раскрывают. О том, что VK ведет переговоры о покупке платформы Intickets, “Ъ” сообщал ранее (см. номер от 29 ноября 2023 года).

ООО «Интикетс» создано в 2015 году; по данным «Спарк-Интерфакс», 10% долей было у Анны Субчевой, 90% — у Александра Кондратенко. В 2023 году выручка составила 578 млн руб., чистая прибыль — 174 млн руб. Компания выступает подрядчиком столичных музеев и театров с 2016 года, в 2023 году ООО выиграло 26 контрактов на 28 млн руб.

В VK планируют использовать систему Intickets.ru в качестве доверенной информационной системы для молодежной госпрограммы «Пушкинская карта» (россияне в возрасте 14–22 лет могут оплатить с карты, на которую государство зачисляет 5 тыс. руб., билеты в музеи, театры, выставки, филармонии и концерты). В рамках постановления правительства РФ за VK закреплена роль доверенной информационной системы в рамках молодежной программы (см. “Ъ” от 4 марта).

Ранее участники рынка отмечали, что платформа не готова, а условия работы с VK создают риски. Минцифры и Минкульт поручили VK обеспечить возможность технического подключения билетных операторов к программе «Пушкинская карта» к 1 мая (см. “Ъ” от 14 марта).

В VK “Ъ” уточнили, что уже создана рабочая группа с участием Минцифры, Минкульта, Почта-банка (оператора финансового обеспечения программы), VK и участников рынка, в рамках которой ведется обсуждение единых требований к продавцам билетов, в том числе и подключения к системе.

В VK отметили, что технологическое подключение к доверенной информационной системе бесплатно для участников рынка. Кроме того, компания намерена обеспечить мониторинг информации о нарушениях и злоупотреблениях при использовании «Пушкинской карты» (см. “Ъ” от 10 марта 2023 года).

Как VK покупает новые платформы

Как отметил продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич, с точки зрения функционала основным конкурентом Intickets является Ticketscloud (входит в «МТС Энтертейнмент»). «Платформа Intickets также делает акцент на безопасной передаче данных и настройках приватности для доступа к ней операторов. Также ее преимущество в том, что компания исторически работает с госсектором, что станет преимуществом при реализации "Пушкинской карты"». Эксперт отмечает, что стоимость сделки, исходя из последних M&A, может составить 600–800 млн руб.

Собеседник “Ъ” на рынке билетных операторов отметил, что высока вероятность, что теперь все государственные театры будут сотрудничать с билетной системой VK, притом что «на фоне сокращения альтернатив в сфере развлечений театральный сегмент с прошлого года остается самым растущим по продажам билетов».

Юлия Тишина

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