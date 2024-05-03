Системный разнобой

VK, «Сбер» и «Яндекс» не смогли договориться о создании консорциума для разработки общей российской мобильной операционной системы (ОС) на основе Android. Теперь каждая компания сосредоточится на собственной ОС. Эксперты полагают, что даже с учетом собственных экосистем потенциальные ОС от VK, «Сбера» и «Яндекса» не смогут занять значимую долю рынка и составить реальную конкуренцию американской системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на IT-рынке рассказал, что «Яндекс», «Сбер» и VK отказались от идеи создания совместной мобильной ОС на основе открытого кода AOSP (Android Open Source Project) и сосредоточились на разработке собственных версий.

По словам собеседника “Ъ”, одной из причин стало то, что в реестр Минцифры в 2023 году уже вошли две независимые мобильные ОС на Android.

«Яндекс», «Сбер» и VK намерены включить свои ОС (как мобильные, так и для телевизоров) в реестр Минцифры, говорит источник “Ъ”. Он уточнил, что все компании разрабатывают ОС как для потребительского сегмента, так и для государственного. Эту информацию подтвердили два собеседника среди разработчиков программного обеспечения и источник, близкий к правительству.

О том, что VK, «Сбер», «Яндекс» и «Ростелеком» по инициативе Минцифры должны создать консорциум для разработки ОС на основе открытого кода Android, стало известно в конце 2022 года (см. “Ъ” от 30 декабря 2022 года). В 2023 году в реестр российского программного обеспечения Минцифры включили мобильную ОС на основе Android от компании «Ядро» (ОС Kvadra) и «Ред Софт» («Ред ОС»). «Ростелеком» (создал ОС «Аврора») требует исключить продукты из реестра, ссылаясь на риски «закладок» от американских правообладателей (см. “Ъ” от 22 ноября 2023 года). Сейчас некоторые участники рынка предлагают Минцифры подготовить специальные критерии определения «отечественности» мобильной ОС (см. “Ъ” от 1 апреля).

В «Яндексе» сообщили, что основное внимание компания уделяет разработке системы YaOS на базе открытого кода AOSP для умных телевизоров. Планы по разработке ОС для носимых устройств в компании комментировать не стали. В VK заверили, что не разрабатывают собственную ОС. В компании «Ядро» отказались от комментариев. В «Ред Софт» «Сбере» и Минцифры не ответили “Ъ”.

Создатель венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров также знает о том, что VK, «Сбер» и «Яндекс» начали разрабатывать свои мобильные ОС после того, как не получилось договориться о совместной разработке.

«Однако то, чем занимаются компании, сложно назвать полноценной операционной системой, это скорее косметические изменения открытого Android, для полноценной ОС необходима команда разработчиков, как у крупнейших компаний с системой на основе Linux»,— уточнил он.

О том, что VK, «Ростелеком» и «Росатом» заинтересованы в покупке отечественных разработчиков операционных систем на основе Linux, в их числе «Базальт СПО», «Ред Софт», ГК «Астра» и др., стало известно весной (см. “Ъ” от 26 марта).

В случае AOSP речь идет об адаптации чужого исходного кода, а не о полноценной разработке, говорит советник директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Алтухов. По его словам, в текущей версии правил включения в реестр оригинальность разработки не проверяется: «Кто угодно может внести в реестр "собственную" мобильную ОС на базе AOSP, однако уровень безопасности таких продуктов существенно ниже, чем у полноценного Android».

У «Яндекса» и «Сбера» уже есть опыт работы с AOSP, поскольку компании делают телевизоры с собственной системой на основе открытого кода Android, подчеркивает собеседник “Ъ” среди производителей электроники. «У VK есть собственный маркетплейс приложений для Android — RuStore, поэтому компания также плотно работает с AOSP»,— добавил он.

Однако источник “Ъ” считает, что ни у одной из компаний не получится занять значимую долю на российском рынке. Они «не смогут составить конкуренцию» американскому Android, подчеркивает собеседник “Ъ”, в первую очередь потому, что «на рынке отсутствуют устройства для подобных российских систем».

Тимофей Корнев