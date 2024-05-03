Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 4–5 мая
1 и 2 мая в прокат вышел ряд картин, среди которых психологическая драма Мишель Франко «Память» и фильм-катастрофа Махалии Бело «Всемирный потоп». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Память
- Режиссер: Мишель Франко
- В ролях: Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Мерритт Уивер, Джессика Харпер, Элси Фишер, Брук Тимбер
- Жанр: драма / Мексика, США / 103 мин.
- В прокате: с 2 мая
Кинопрокатчик «Capella Film»: «Прошлое не дает покоя Сильвии. На вечере выпускников она встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Сол страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство. Тонкая история любви, помогающая справиться с демонами прошлого и обрести надежду на счастье».
Потрошитель. Наследие
- Режиссер: Анте Новакович
- В ролях: Шоуни Смит, Тэрин Мэннинг, Дрю Морлейн, Тайриз Гибсон, Брюс Дерн, Джеймс Гаудиозо
- Жанр: ужасы, триллер / США / 90 мин.
- В прокате: с 2 мая
Кинопрокатчик «Global Film»: «Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: ее кузен устроил резню и убил почти всех ее родственников и других невинных людей. Психа так и не удалось поймать, и каждую осень убийца напоминает о себе. В городе его даже прозвали маньяком по кличке Череп. Когда листья начинают желтеть, город погружается в страх и панику. И только детектив Сайферс может вернуть покой гражданам, но для этого ему придется отыскать неуловимого убийцу».
Спящие псы
- Режиссер: Адам Купер
- В ролях: Рассел Кроу, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Томас М. Райт, Гарри Гринвуд
- Жанр: детектив, триллер, криминал / Австралия, США / 110 мин.
- Слоган: «В мире алчности и лжи все под подозрением»
- В прокате: с 2 мая
Кинопрокатчик «Парадиз»: «После лечения провалов в памяти бывший детектив по расследованию убийств пересматривает дело десятилетней давности, связанное с жестоким убийством профессора колледжа».
Всемирный потоп
- Режиссер: Махалия Бело
- В ролях: Джоди Комер, Джоэль Фрай, Кэтрин Уотерстон, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Джина Макки
- Жанр: драма, триллер / Великобритания / 102 мин.
- В прокате: с 1 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для главной героини в исполнении Джоди Комер конец мира, каким она его знала, рифмуется с началом новой жизни: в тот момент, когда вода заливает ее лондонский дом, у нее самой отходят воды. Водными метафорами вообще пронизан весь визуальный ряд фильма — здесь не только дожди, но и водопады, и море.
Вода может быть как угрозой, так и спасением, героиня бежит от нее, чтобы сохранить жизнь себе и ребенку, но снова погружается в нее, чтобы обрести утраченное было в скитаниях ощущение собственного "я".
Ей удается благополучно родить во все еще работающей больнице, куда в последний момент прибегает обеспокоенный муж (Джоэль Фрай). Сына они называют Зебом, и он единственный, кто в фильме получает имя, все остальные персонажи так и остаются безымянными. Поскольку их дом затопило, а Лондон стал непригодным для жизни, пара с новорожденным уезжает в сельскую местность, к родителям мужа (Марк Стронг и Нина Сосанья), прозорливо успевшим запастись продуктами. Дожди временно прекращаются, и герои получают короткую передышку, во время которой устанавливается связь матери и ребенка, а также показывается, насколько близки и привыкли полагаться друг на друга муж и жена, она на него — явно в большей степени, хотя в ней сразу же чувствуется та сила характера, которую она сама, возможно, еще не вполне осознает.
Однако семейная идиллия длится недолго, случается новая беда. Пожалуй, это самое слабое место во вполне крепком сценарии, не следующее внутренней логике сюжета, а явно нужное авторам только для того, чтобы поставить героиню в ситуацию, где ей придется рассчитывать только на себя. Ее муж, до того вполне уверенно исполнявший роли защитника и кормильца, совершенно ломается. Понимая, что стал теперь не опорой, а обузой, он оставляет жену и сына в одном из немногих убежищ для пострадавших от наводнения. Дальше весь свой путь во враждебном мире героиня пройдет только вместе с ребенком».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «И тому потопное».
Любви не бывает?
- Режиссер: Дмитрий Фикс
- В ролях: Анна Чиповская, Владимир Яглыч, Евгений Михеев, Алексей Золотовицкий, Евгения Шахнович, Никита Плащевский
- Жанр: мелодрама, комедия / Россия / 105 мин.
- В прокате: с 1 мая
Кинопрокатчик «Вольга»: «Катя полностью разочаровалась в мужчинах, а Саша не может и дня прожить без новой женщины. Случайность сделала их соседями, которым не ужиться вместе. Решив перевоспитать самоуверенного бабника, Катя использует все средства, чтобы превратить его жизнь в сущий кошмар. Однако игра с огнем может дорого обойтись, ведь от ненависти до любви всего один шаг, даже если в любовь не веришь…»
Идеальная зависимость
- Режиссер: Кастиль Лэндон
- В ролях: Киана Мадейра, Росс Батлер, Мэттью Ношка, Бри Уинслоу, Ману Беннетт, Николас Дюверней
- Жанр: боевик, драма, мелодрама, спорт / США, Германия / 96 мин.
- Слоган: «Идеальная страсть. Идеальная любовь»
- В прокате: с 1 мая
Кинопрокатчик «Russian World Vision»: «Сиенна — успешный тренер по боксу. Однажды она узнает, что ее парень Джэкс, действующий чемпион, изменял ей с ее же сестрой. Разъяренная, она решает отомстить бывшему самым болезненным способом — она берется тренировать единственного боксера, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но то, что начиналось как план мести, постепенно перерастает во что-то большее».
Наследник
- Режиссер: Ксавье Легран
- В ролях: Марк-Андре Гронден, Ив Жак, Летиция Исамбер-Дени, Анн-Элизабет Боссе, Бландин Бари, Венсан Леклер
- Жанр: триллер, драма / Франция, Канада, Бельгия / 112 мин.
- В прокате: с 25 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Неуловимо напоминающий Демну Гвасалию Элиас Барнес — новая звезда модной индустрии. Его недавно назначили арт-директором знаменитого бренда с многолетней историей. После первого же дефиле глянцевая пресса в унисон хвалит Барнеса, называя наследником Ива Сен-Лорана и Кристиана Диора. Увы, в разгар рекламной кампании Элиас получает печальное известие — отец, с которым он не общается с юности, скоропостижно умер в Канаде, завещав ему все имущество. Отложив дела, Элиас летит из гламурного Парижа в одноэтажную провинцию, с отвращением заказывает экспресс-похороны, покорно разбирает пожитки, намереваясь отдать накопленный усопшим хлам благотворительным организациям. Побыстрее расправиться с траурными мероприятиями мешает сосед и по совместительству единственный друг отца Ив, объясняющий Элиасу, что у них так не положено, надо посидеть, выпить, помянуть. Когда Элиас в поисках сносной бутылки для горюющего Ива спустится в подвал, за винным шкафом он обнаружит дверь, что станет без преувеличения порталом в ад. Наследство окажется проклятьем, а сыну придется ответить за отца — возможно, даже расплатиться жизнью.
"Наследник" — второй фильм Ксавье Леграна, актера, начинавшего свою карьеру у Филиппа Гарреля и его музы и соавторки Брижит Си. Довольно быстро Легран решил, что ему тоже есть чем поделиться с городом и миром. Его дебют "Опека", вроде бы правозащитная драма о домашнем насилии, а на самом деле абсолютно хичкоковский триллер, в 2017 году получил "Серебряного льва" за режиссуру в Венеции и еще несколько "Сезаров"… "Наследник", как и "Опека",— триллер, интрига которого проистекает якобы из отсутствия взаимопонимания и любви между ближайшими родственниками. И в этом смысле с годами Легран все больше становится похож уже не на Хичкока, а на его последователя Клода Шаброля, виртуозно умевшего сочетать искусство жить с искусством убивать».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Не смотри назад» и «Сон за отца не отвечает».
Блиндаж
- Режиссер: Марк Горобец
- В ролях: Александр Метелкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко
- Жанр: военный, фантастика / Россия / 114 мин.
- В прокате: с 25 апреля
Кинопрокатчик «КарроПрокат»: «Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии — так они и познакомились. У Пауля есть и еще одно увлечение — антиквариат. Он — "черный копатель": ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной — с бойцами, чьи имена они ещё утром видели на могилах. Понимая, что они все обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни».
Зло не существует
- Режиссер: Рюсукэ Хамагути
- В ролях: Хитоси Омика, Рё Нисикава, Рюдзи Косака, Аяка Сибутани, Хадзуки Кикути, Хироюки Миура
- Жанр: драма / Япония / 106 мин.
- В прокате: с 25 апреля
Кинокритик Андрей Плахов: «В предыдущей картине действие происходило в профессиональной среде режиссеров и актеров театра, репетирующих "Дядю Ваню". Новая — по контрасту — погружает зрителя в жизнь деревни, протекающую в гармонии (возможно, иллюзорной) с природой. Это своего рода анклав, совсем недалеко от Токио, но чудесным образом изолированный от безобразий цивилизации. Такуми (Хитоси Омика), местный авторитет и одинокий отец восьмилетней дочери, похож на дух этого заповедного места. Он находится в спиритуальном контакте с растительным и животным миром, а на пропитание зарабатывает нелегким крестьянским трудом: рубит дрова для соседей, наполняет бутылки чистейшей родниковой водой и возит их в деревенскую лапшичную. Слита с природой и его дочь Хана: в окрестном лесу ей знакома каждая ветка, каждый олений след, она ловит лучи солнца над кронами деревьев и замерзшим озером.
Однажды Такуми и его односельчане узнают, что неподалеку в горах планируют построить глэмпинг, предлагающий жителям японской столицы комфортный побег на природу. Первая часть фильма — дебаты обитателей деревни с менеджерами строительной компании, которые очень быстро обнаруживают свою некомпетентность. В процессе сначала вежливого, но все более напряженного разговора выясняется, что проект несет загрязнение воды в подземном источнике, а также множество других печальных последствий, включая разорение оленьей тропы. Жители пытаются протестовать, но силы неравны, а на карту поставлены прибыли компании. Прежняя патриархальная жизнь обречена и явно подходит к концу. И тогда, похоже, в ход событий вмешивается сама природа: как неотвратимый рок, она ведет к трагедии».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Стычка города и деревни» и «Невозможность острова».
Реальная история Уиннер
- Режиссер: Тина Саттер
- В ролях: Сидни Суини, Джош Хэмилтон, Маршант Дэвис, Бенни Элледж, Джон Уэй
- Жанр: драма, биография, история / США / 83 мин.
- В прокате: с 18 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «9 мая 2017-го, пятью месяцами раньше Дональд Трамп занял президентское кресло. В этот день в новостях трубят о неожиданной отставке Джеймса Коми — главы ФБР, тайно расследовавшего участие российских оперативников в предвыборной кампании Трампа. 25 дней спустя двое агентов ФБР (Маршант Дэвис, Джош Хэмилтон) постучат в окно Реалити Уиннер (Сидни Суини), молодой военной переводчицы, которая вскоре получит самый большой в американской истории срок за слив СМИ секретных документов. Детальная расшифровка их последующей беседы легла в основу докудрамы Тины Саттер, уникального в своем роде упражнения в вербатиме…
Все повествование в фильме строится на деталях и сдержанных реакциях, которые камера внимательно рассматривает крупным планом. Дополнительное значение микрожестам придает и тревожный саунд-дизайн, выдаваемый малыми порциями и не слишком отвлекающий на себя внимание. По мере приближения кульминации и роста напряжения возрастает и количество сюрреалистических приемов: появляются глитчи и помехи, исчезают персонажи из кадра в местах, где стенограмма купирована для сохранения государственной тайны. Их однотипность и избыточность — пожалуй, единственный недостаток картины, от которого, впрочем, не так сложно абстрагироваться, сфокусировавшись на внутренней драматургии.
"Реальная история Уиннер" — безусловно, политический фильм. Его главная удача в том, что авторам удается удержаться от дидактики, в чем не последнюю роль играют эксперименты с формой. Компрессированная эмоциональность работы Саттер вырастает из пауз и недомолвок, тех скрытых сил, что кроются за масками обыденности и ординарности. Импульсивное решение 25-летней переводчицы предать огласке секретный отчет разведки имел самые серьезные последствия как для политической жизни страны, так и для ее собственной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Реальности недостаточно».