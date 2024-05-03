Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Для главной героини в исполнении Джоди Комер конец мира, каким она его знала, рифмуется с началом новой жизни: в тот момент, когда вода заливает ее лондонский дом, у нее самой отходят воды. Водными метафорами вообще пронизан весь визуальный ряд фильма — здесь не только дожди, но и водопады, и море.

Вода может быть как угрозой, так и спасением, героиня бежит от нее, чтобы сохранить жизнь себе и ребенку, но снова погружается в нее, чтобы обрести утраченное было в скитаниях ощущение собственного "я".

Ей удается благополучно родить во все еще работающей больнице, куда в последний момент прибегает обеспокоенный муж (Джоэль Фрай). Сына они называют Зебом, и он единственный, кто в фильме получает имя, все остальные персонажи так и остаются безымянными. Поскольку их дом затопило, а Лондон стал непригодным для жизни, пара с новорожденным уезжает в сельскую местность, к родителям мужа (Марк Стронг и Нина Сосанья), прозорливо успевшим запастись продуктами. Дожди временно прекращаются, и герои получают короткую передышку, во время которой устанавливается связь матери и ребенка, а также показывается, насколько близки и привыкли полагаться друг на друга муж и жена, она на него — явно в большей степени, хотя в ней сразу же чувствуется та сила характера, которую она сама, возможно, еще не вполне осознает.

Однако семейная идиллия длится недолго, случается новая беда. Пожалуй, это самое слабое место во вполне крепком сценарии, не следующее внутренней логике сюжета, а явно нужное авторам только для того, чтобы поставить героиню в ситуацию, где ей придется рассчитывать только на себя. Ее муж, до того вполне уверенно исполнявший роли защитника и кормильца, совершенно ломается. Понимая, что стал теперь не опорой, а обузой, он оставляет жену и сына в одном из немногих убежищ для пострадавших от наводнения. Дальше весь свой путь во враждебном мире героиня пройдет только вместе с ребенком».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «И тому потопное».