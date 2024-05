И тому потопное

В прокат вышла драма Махалии Бело «Всемирный потоп» (The End We Start From). Джоди Комер, известная многим по роли наемной убийцы в сериале «Убивая Еву», здесь играет молодую мать, вместе с ребенком пытающуюся выжить после экологической катастрофы. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Героиня Джоди Комер уходит из разрушенного старого мира в новый

Фото: BFI Film Fund Героиня Джоди Комер уходит из разрушенного старого мира в новый

Название «Всемирный потоп», присвоенное фильму российскими прокатчиками, пожалуй, слишком глобальное. В самой картине библейское бедствие поражает только Великобританию — если остальной мир и затопило в результате бесконечных дождей, то в фильме об этом ничего не говорится. Это делает его атмосферу камерной, почти интимной, хотя картинки скрывшихся под водой лондонских улиц, по которым выжившие передвигаются на лодках, здесь тоже есть. Однако дебютантка в режиссуре Махалия Бело и сценаристка Элис Бирч, адаптировавшая для экрана роман Меган Хантер «Конец, с которого мы начинаем», больше сосредоточены на внутренних переживаниях персонажей и развитии их характеров в необычных условиях, чем на причинах и последствиях пугающих событий.

Для главной героини в исполнении Джоди Комер конец мира, каким она его знала, рифмуется с началом новой жизни: в тот момент, когда вода заливает ее лондонский дом, у нее самой отходят воды. Водными метафорами вообще пронизан весь визуальный ряд фильма — здесь не только дожди, но и водопады, и море.

Вода может быть как угрозой, так и спасением, героиня бежит от нее, чтобы сохранить жизнь себе и ребенку, но снова погружается в нее, чтобы обрести утраченное было в скитаниях ощущение собственного «я».

Ей удается благополучно родить во все еще работающей больнице, куда в последний момент прибегает обеспокоенный муж (Джоэль Фрай). Сына они называют Зебом, и он единственный, кто в фильме получает имя, все остальные персонажи так и остаются безымянными. Поскольку их дом затопило, а Лондон стал непригодным для жизни, пара с новорожденным уезжает в сельскую местность, к родителям мужа (Марк Стронг и Нина Сосанья), прозорливо успевшим запастись продуктами. Дожди временно прекращаются, и герои получают короткую передышку, во время которой устанавливается связь матери и ребенка, а также показывается, насколько близки и привыкли полагаться друг на друга муж и жена, она на него — явно в большей степени, хотя в ней сразу же чувствуется та сила характера, которую она сама, возможно, еще не вполне осознает.

Однако семейная идиллия длится недолго, случается новая беда. Пожалуй, это самое слабое место во вполне крепком сценарии, не следующее внутренней логике сюжета, а явно нужное авторам только для того, чтобы поставить героиню в ситуацию, где ей придется рассчитывать только на себя. Ее муж, до того вполне уверенно исполнявший роли защитника и кормильца, совершенно ломается. Понимая, что стал теперь не опорой, а обузой, он оставляет жену и сына в одном из немногих убежищ для пострадавших от наводнения. Дальше весь свой путь во враждебном мире героиня пройдет только вместе с ребенком.

Мир этот, правда, не без добрых людей. В убежище она знакомится с другой молодой матерью (Кэтрин Уотерстон), которая становится ей надежной подругой, а в своих странствиях они встречают мужчину (Бенедикт Камбербэтч), потерявшего все, но готового поделиться с ними тем немногим, что у него еще осталось.

Тем не менее взгляд авторов на общество, переживающее катастрофу, далек от идеалистического — большинство незнакомцев в лучшем случае равнодушны к нуждам ближних, случаются здесь и вспышки насилия, в том числе беспричинного.

В фокусе, однако, остается героиня Комер, которой приходится одновременно переживать скорбь, опустошающее чувство потери и трудный процесс принятия как своего нового положения матери, так и того, что ничто уже не будет таким, как раньше. У фильма в целом очень женская оптика: это ощущается не только в правдивом изображении материнства и женской дружбы, но и в глубоком понимании того, что способность дать жизнь новому существу и поддерживать ее может стать источником силы и надежды даже в моменты крайнего отчаяния. А потому в финале картины для главной героини и ее маленькой семьи все снова только начинается.