Оживление ситкомом

Худрук негосударственного воронежского Никитинского театра Борис Алексеев поставил первый спектакль на новой, еще не достроенной полностью площадке. В сложный для театра период его основатель обратился не к драме, а к комедии — пьесе известного кинорежиссера Вуди Аллена «Централ-Парк Вест». Поставленная в духе сериалов-ситкомов история о запутавшихся в отношениях людях не только смешна, но и поучительна, убедился корреспондент «Ъ-Черноземье» Александр Прытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Никитинского театра Фото: пресс-служба Никитинского театра

Премьерные показы спектакля «Централ-Парк Вест» по пьесе Вуди Аллена прошли в частном воронежском Никитинском театре в середине ноября. Это первая постановка театра после переезда. Весной 2022 года после начала специальной военной операции он лишился сцены в ДК Железнодорожников. Как сообщали представители Юго-Восточной железной дороги, которая является собственником ДК, это в том числе было связано с неплатежами за аренду и «провокационным поведением арендатора».

После этого театр играл на нескольких сторонних площадках, в том числе нередко выезжал на гастроли. Часть труппы ушла на фоне сложной финансовой ситуации. Спустя несколько месяцев после выселения театр нашел новое помещение. Оно взято в долгосрочную аренду, и до сих пор там продолжается ремонт. Впрочем, частично сцена уже готова, и с этой весны здесь идут показы некоторой части репертуара.

Однако первая премьера здесь была представлена спустя почти год после смены площадки. За постановку взялся сам худрук и основатель театра Борис Алексеев. И обратился он к комедии. У себя в соцсетях господин Алексеев коротко охарактеризовал премьеру: «Оживаю!»

Действие происходит в нью-йоркской квартире на том самом Централ-Парке, где отношения выясняют две пары. Филлис (Анна Силина) — острый на язык психоаналитик, которая разбирается в чужих жизнях, но долгое время не видит, что творится у нее под носом: ее муж успешный юрист Сэм (Александр Габура) изменяет ей с ее подругой Кэрол (в разных составах — блондинка Мария Соловей и брюнетка Марина Демьяненко). Об изменах своей жены не знает и муж Кэрол, нервный писатель-неудачник Ховард (Андрей Клочков благодаря взъерошенным волосам и очкам чем-то напоминает Вуди Аллена).

Нехитрые разборки этой четверки у кого-то вызывают улыбку, а у кого-то и гомерический смех — вся пьеса насыщена язвительными и остроумным шутками, как, впрочем, почти всегда и бывает в произведениях Аллена.

Свою роль играет и то, что автор не щадит персонажей, у каждого найдется скелет в шкафу. Высокомерная и успешная Филлис не видит очевидного (даже работающий в ресторане мальчишка-эмигрант в курсе похождений ее мужа) и получает весьма болезненный удар: впору самой идти к психоаналитику. Кэрол не только не блещет умом, но и постоянно себе находит кумиров — на момент пьесы пытается копировать стиль и образ Филлис (конечно же, успехи с Сэмом в постели тут становятся предметом шуток об успешности копирования).

Несчастный Ховард и вовсе бросается из крайности в крайность: то хочет застрелиться, то язвительно унижает остальных, то вообще убегает готовить. Сэм, оказывается, тот еще ловелас: число его пассий и подсчитать невозможно, а интрижка с Кэрол для него — просто интрижка (а уж та надеялась!). Но и ему достается — от молоденькой любовницы и клиентки его жены Джульетт. Так что в ситуации и победителя, и жертвы тут оказываются все.

Дополнительного комического эффекта добавляет задумка Бориса Алексеева поставить пьесу в стиле сериала-ситкома. Актеры не вдаются в психологизм, а, напротив, показывают утрированные образы. Часть реплик при этом проговаривается на зрителя (даже если это диалог с другими героями), с паузами после шуток — будто бы в ожидании закадрового смеха.

На задумку играет и само пространство театра. На сцене нехитрые декорации: два стеллажа с книгами и прочим реквизитом, пара кресел, четыре поддона (свой для каждого персонажа), пол усыпан вырезанными из бумаги кленовыми листьями. Все это в окружении бетонных стен и напротив офисных зрительских кресел — будто все происходит внутри съемочного павильона.

Заскучать не дает и саундтрек. В глубине сцены композитор Алексей Массалитинов наигрывает на барабанах джаз (один из любимых стилей Вуди Аллена), то ли задавая действию ритм, то ли искусно подстраиваясь под речь актеров и происходящее на сцене: в одни моменты музыка еле слышна, в другие просто медленна, в третьи оглушительна и быстра. В редких случаях барабаны разбавляют заунывные звуки трубы. На ней играет самый жизнерадостный персонаж — Сэм.

Труба звучит и в самом финале, оставляя героев со своими нерешенными проблемами, а публику — с вопросом, а был ли этот смешной спектакль комедией.