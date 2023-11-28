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Самородков в навозе не утаить

На Воронежском форуме предпринимателей обсудили туризм и концессии

Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в Воронежской области растут, на этом фоне власти призывают предпринимателей увеличивать инвестиции в туризм, наращивать число концессий и почему-то «искать самородки в кучах навоза». Об этом говорили их представители на пленарном заседании VIII Воронежского форума предпринимателей, собравшего более 3 тыс. участников. С содержанием успешных кейсов взаимодействия бизнеса и власти ознакомилась корреспондент «Ъ-Черноземье» Мария Старикова.

Воронежские чиновники намерены вытаскивать предпринимателей из подвалов

Воронежские чиновники намерены вытаскивать предпринимателей из подвалов

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Воронежские чиновники намерены вытаскивать предпринимателей из подвалов

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Форум собрал более 3 тыс. представителей власти, малого, среднего и крупного бизнеса, а также общественных организаций в сфере предпринимательства. Деловая программа включала более 20 секций, посвященных в том числе развитию внутреннего туризма, мерам поддержки бизнеса, механизмам взаимодействия малого бизнеса с торговыми сетями, креативным индустриям. Центральным событием форума традиционно стало пленарное заседание. Оно проходило под девизом «Меньше слов — больше кейсов». Слов, впрочем, сказано было немало — заседание вышло из тайминга и закончилось на полчаса позже, чем должно было.

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Заседание открыл вице-премьер правительства Воронежской области Артем Верховцев. Он рассказал, что сейчас облправительство уделяет большое внимание развитию сектора малого и среднего предпринимательства (МСП), и неудивительно: на его долю, по данным господина Верховцева, приходится почти 34% валового регионального продукта (ВРП, по итогам 2023-го прогнозируется в 1,4 трлн руб.— „Ъ“) и 35% (390 тыс. человек) от всего работающего населения в регионе. Особый акцент — на МСП в сфере обрабатывающего производства, частного спорта и частного образования.

Господин Верховцев отметил бурное развитие как частных, так и государственных преференциальных зон, подчеркнув, что предприниматели готовы удовлетворять потребности, образовавшиеся в том числе «благодаря санкционным ограничениям»: «Как всегда, не было бы счастья, да несчастье помогло». Он отметил и рост числа стартапов. «Есть термин не очень литературный — "выходить из подвалов". Как история из недружественной страны про недружественную компанию, которая разрабатывала свои уникальные продукты в гараже»,— вспомнил еще один кейс Артем Верховцев, очевидно, имея в виду Apple.

Модератор заседания Евгений Кузьмин уточнил у господина Верховцева, нет ли у области намерений довести процент продукции МСП в ВРП до 50% или более, как в некоторых крупных мировых экономиках. Чиновник в ответ справедливо заметил, что сделать это несложно — например, «уронив» долю крупной промышленности: «Цели довести долю до конкретного числового значения нет. Мы должны смотреть на рост в абсолютном значении. А рост есть: за 9–10 месяцев 2023 года налоговые отчисления по упрощенке в регионе достигли 13 млрд руб.— это плюс 12% к прошлому году».

Глава местного союза предпринимателей «Опора» Сергей Наумов назвал самым перспективным направлением для инвестирования в России туризм. В качестве примеров господин Наумов упомянул свои собственные проекты — открытый несколько лет назад воронежский частный музей «Петровские корабли» (35 млн руб. инвестиций) и исторический парк «Дикое поле» под Воронежем, оценивавшийся не менее чем в 500 млн руб. Его, по словам господина Наумова, планируется запустить в следующем году. Главной проблемой, с которой сталкиваются предприниматели, он назвал зарегламентированность: «Чем бы ты ни занимался, тебе дают огромный перечень регламентов. Два года назад "Опора" подсчитала, что в России их существует 4 млн».

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем выступлении опирался на примеры концессий — их в Воронеже, по его словам, не менее 13, и все они успешные. «Помните фильм "Джерри Магуайер", герой которого говорил: “Помоги мне помочь тебе”? Это как раз про концессию. Я работаю с концессионерами с 2011 года. Более 33 млрд руб. концессионных обязательств реализуется, более 15 млрд руб. уже было вложено в городскую экономику в рамках этих соглашений». При этом по некоторым объектам финансово-экономические модели в процессе реализации были значительно улучшены.

«Если человек рассчитывал сначала за семь лет окупить вложения, а теперь за четыре окупает, причем вложения выросли процентов на 40 от изначально запланированных, то, я вам хочу сказать, это очень хорошая модель и очень хорошая концессия»,— похвалил господин Кстенин, не уточнив, впрочем, о каком предприятии идет речь.

В конце выступления господин Кстенин «настоятельно рекомендовал» собравшимся рассмотреть возможность частных инвестиций в кемпинги и глэмпинги на трассе М4 «Дон»: «В черте Воронежа желательно, чтобы ваши денежки приходили потом все-таки в городской бюджет, а не к Мишанкову (Юрий Мишанков, глава администрации Россошанского района.— «Ъ».) в Россошь».

Много говорила о концессиях и мэр Липецка Евгения Уваркина. «На сегодня в Липецке уже действует более десяти концессий с объемом почти 40 млрд руб. Но в Воронежской области за последние годы — уже 32 концессии. Очень впечатляет»,— отметила госпожа Уваркина. Ее впечатлило и то, как однажды мэр Вадим Кстенин «заставил» бизнесмена Эдуарда Толоконникова, концессионера парка «Дельфин» и нескольких подземных переходов в Воронеже, поставить рядом с одним из домов детскую площадку: «Сегодня Эдуард Валентинович, не имея отношения к креативной индустрии, решил стать концессионером парка. Зачем ему это? А это все та площадка, я уверена!»

Спич о сотрудничестве и взаимопомощи с соседними регионами госпожа Уваркина неожиданно завершила пословицей: «В каждой куче навоза есть свой самородок. Если ты едешь познакомиться, у тебя есть два варианта: первый — испачкаться в навозе, второй — найти самородок. И важно потом этот самородок применить к себе. Потому что вторая философия моей жизни — любая достойная идея должна быть адаптирована». «Вам сегодня повезло, вы попали сразу в кучу самородков, даже искать ничего не придется»,— отреагировал Евгений Кузьмин.

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Министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Сергей Корчевников, завершая заседание, еще раз указал на важность «вытаскивания предпринимателей из подвалов»: «Есть такая мировая статистика: 25% технологий рождаются в университетах. У нас, к сожалению, в стране — только 3%. Но мы начинаем работать с молодежью. Действительно, нужно вытаскивать предпринимателей из подвалов и масштабировать: из микробизнеса в малый, из малого в средний. Ничего, что они уйдут в другой сегмент, будем из молодежи взращивать новых представителей МСП».

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