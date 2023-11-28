Марки держат марку

Holodilnik.ru планирует в 2024 году открыть по всей стране более 120 монобрендовых магазинов для партнеров, в том числе Haier, Candy, Hisense, Kuppersberg и др. Ритейлер рассчитывает к концу 2024 года получать от них до 15% выручки. Участники рынка считают, что количество монобрендовых магазинов техники в РФ продолжит расти, но для эффективной организации их работы потребуются серьезные инвестиции в маркетинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов

Фото: Из личного архива Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов

Фото: Из личного архива

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал “Ъ”, что ритейлер запустит в 2024 году более 120 монобрендовых магазинов китайской, российской и турецкой бытовой техники в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. В числе брендов он назвал Haier, Candy, Hisense, Grundig, DeLonghi, Kuppersberg, Weissgauff и др.

Holodilnik.ru будет выступать в качестве оператора розницы, а сами магазины будут принадлежать брендам, уточнил топ-менеджер. По его словам, вкладывать в аренду и обустройство торговых точек будут как сами бренды, так и со стороны Holodilnik.ru. Объем инвестиций господин Погудалов не уточнил. Он надеется, что к концу 2024 года монобрендовые точки продаж обеспечат более 15% выручки ритейлера.

По данным Kartoteka.ru, сайт Holodilnik.ru зарегистрирован на ООО «Эдил-Импорт», которое принадлежит кипрской Gelance Enterprises Limited. Выручка ООО за 2022 год составила 27,5 млрд руб., чистая прибыль — 109,8 млн руб. Всего в РФ у Holodilnik.ru 6 собственных магазинов и 15 складов, а также сеть партнерских пунктов выдачи заказов.

Гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин подтвердил, что компания ведет переговоры с Holodilnik.ru, но финального решения еще нет, «цель состоит в диверсификации бизнеса — есть точки роста в выстраивании логистики и розничных продаж для производителей». В Weissgauff подтвердили запуск собственных точек в партнерстве с ритейлером. По словам представителя бренда, первый магазин уже открылся в Краснодаре. «Ожидаем результата в виде узнаваемости бренда в регионах и увеличения продаж, конечно»,— сказал он. Другие упомянутые вендоры не ответили “Ъ”.

На фоне ухода западных вендоров смартфонов китайские вендоры смартфонов уже начали активно открывать шоурумы в РФ, среди них Tecno и Realme (см. “Ъ” от 5 октября). Гендиректор производителя бытовой техники Vard Алексей Беляков говорит, что бренд планирует открыть свой розничный магазин до конца года.

В России сейчас стратегии открытия партнерских монобрендовых магазинов реализуют «РБТ Электроника» и Holodilnik.ru, говорит собеседник “Ъ” среди топ-менеджеров сети магазинов электроники. «Есть также мелкие региональные партнеры, но вендорам удобнее работать с одной большой сетью. К "М.Видео-Эльдорадо" компании не идут, так как ритейлер предлагает создать торговую зону только внутри собственного магазина»,— отмечает он.

Источник “Ъ” уточнил, что в основном партнеры получают 20–30% продаж, обеспечивая «логистику, склады и управление магазином». По мнению учредителя производителя бытовой техники Jacky`s Гусейна Иманова, вендоры «хотят независимости от федеральных сетей, так как некоторые из них предлагают невыгодные условия».

В «М.Видео-Эльдорадо» сказали, что в этом году в их сети появилось более 2 тыс. «фирменных пространств» производителей бытовой техники и электроники, а всего на конец года будет около 9 тыс. «бронированных зон». «В среднем продажи бренда в магазинах с фирменным пространством оказываются на 20% больше, чем в аналогичных точках без собственных пространств»,— пояснил представитель ритейлера.

Чтобы монобрендовый магазин эффективно работал, марка должна быть хорошо узнаваема, отмечает президент и управляющий партнер Inventive Retail Group (управляет розницей restore:, Samsung, Xiaomi и др.) Тихон Смыков. По его словам, в случае с упомянутыми брендами необходимы будут серьезные инвестиции в маркетинг со стороны вендоров. По мнению источника “Ъ” среди ритейлеров электроники, число монобрендовых магазинов будет увеличиваться, поскольку вендоры «не хотят допустить монополии онлайн-маркетплейсов».

Тимофей Корнев