МО создало комиссию по выдаче удостоверений участников СВО бойцам ЧВК «Вагнер»
При Минобороны создана специализированная комиссия, которая будет выдавать удостоверения участников военной операции бойцам ЧВК «Вагнер», сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По ее словам, это поможет наладить оперативный и удобный для бойцов механизм получения документа.
Госпожа Цивилева рассказала об этом на встрече социальных координаторов в Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы в Екатеринбурге. Она уточнила, что комиссию создали по инициативе фонда. ЧВК с Минобороны договорились о том, что готовые удостоверения будут выдавать фонду, а он уже будет передавать их координаторам в филиалы. «Более того, Минобороны пошло на то, что те ребята, которые имеют ранения подтвержденные, госнаграды, будут получать удостоверения в облегченном режиме»,— добавила Анна Цивилева (цитата по ТАСС).
Она сказала, что эта мера также коснется матерей и жен погибших бойцов ЧВК «Вагнер». Фонд уже передал для отработки на комиссии 7,7 тыс. заявок на удостоверения участников СВО. Ранее президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что ветеранским статусом и положенными льготами должны обладать все участники спецоперации без исключения.
23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям «Вагнера» и заявил, что бойцы идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Бойцы «Вагнера» вернулись в полевые лагеря после переговоров господина Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. После мятежа бойцы ЧВК отошли в Белоруссию и даже проводили совместные с белорусскими военными учения.
23 августа в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy 600, на борту которого был Евгений Пригожин. Все десять находившихся на борту человек погибли.
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